Gas LP 2025: Estos son los municipios con el precio más caro y más barato del 23 al 29 de noviembre

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó la actualización semanal de precios máximos de Gas LP en el país, vigente del domingo 23 al sábado 29 de noviembre, donde se observan ligeras variaciones a la baja tanto en el precio más alto como en el más bajo a nivel nacional.

El comportamiento del mercado continúa mostrando diferencias significativas entre regiones, especialmente entre zonas turísticas y entidades del norte del país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde se registran los precios más altos del país?

Al cierre de esta semana, Comondú, Baja California Sur , encabeza nuevamente la lista con el precio máximo nacional: 23.10 pesos por kilogramo. Esta región ha mantenido históricamente uno de los costos más elevados debido a factores logísticos y de distribución.

El resto del top cinco también pertenece a Baja California Sur:



Loreto, BCS : 22.96 pesos

: 22.96 pesos Mulegé, BCS : 22.96 pesos

: 22.96 pesos Los Cabos, BCS : 22.91 pesos

: 22.91 pesos La Paz, BCS: 22.22 pesos

Este comportamiento confirma la tendencia de los municipios sudcalifornianos a concentrar los precios más altos del país, derivado de su ubicación geográfica y el costo del transporte.

📊 ¿Quieres consultar los precios máximos del #GasLP aplicables a consumidores, por región y medio de venta?



Consulta los detalles aquí 👉🏽 https://t.co/cThh9TqwMc



📅 Vigencia: del 23 al 29 de noviembre del 2025. pic.twitter.com/GYCgPtusGN — Comisión Nacional de Energía (@CNE_Mex) November 23, 2025

Los municipios con el Gas LP más barato

En contraste, el precio mínimo nacional se ubicó en Juárez, Chihuahua , con 17.75 pesos por kilogramo, uno de los costos más bajos registrados en semanas recientes. El norte del país mantiene precios competitivos y una variación estable.

El top cinco de precios más bajos quedó así:



Juárez, Chihuahua : 17.75 pesos

: 17.75 pesos Ascensión, Chihuahua : 18.19 pesos

: 18.19 pesos Coyame del Sotol, Chihuahua : 18.57 pesos

: 18.57 pesos Amatenango de la Frontera, Chiapas : 18.81 pesos

: 18.81 pesos Ayapango, Estado de México

Así están los precios en CDMX y Estado de México

En la Ciudad de México (CDMX), el precio permanece uniforme en todas las alcaldías, con 19.64 pesos por kilogramo y 10.61 por litro, sin cambios respecto a la semana previa.

En el Estado de México, los precios varían por región:



Rango más bajo: 19.06 pesos por kilogramo (Ayapango, Tenango del Aire)

por kilogramo (Ayapango, Tenango del Aire) Rango más alto: 9.78 por kilogramo (Toluca, Zinacantepec)

Gas LP [VIDEO] En “La Billetera”, Alicia Salgado, Mauricio Flores y Oscar Sandoval conversan con Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), acerca de las verificaciones que han hecho para el cumplimiento en los precios del gas LP.

Comparativa con la semana anterior

Los precios muestran una ligera disminución:



Precio máximo nacional: bajó de 23.18 a 23.10 pesos

Precio mínimo nacional: bajó de 17.83 a 17.75 pesos

CDMX: se mantuvo sin cambios

Edomex: el rango bajó tanto en su mínimo como en su máximo

Las variaciones confirman un comportamiento estable con tendencia leve a la baja en la mayor parte del país.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.