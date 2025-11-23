Gas LP 2025: Estos son los municipios con el precio más caro y más barato del 23 al 29 de noviembre
Consulta cuánto cuesta el Gas LP esta semana en México, CDMX y Edomex; compara precios, revisa los municipios más baratos y más caros. ¡Infórmate aquí!
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó la actualización semanal de precios máximos de Gas LP en el país, vigente del domingo 23 al sábado 29 de noviembre, donde se observan ligeras variaciones a la baja tanto en el precio más alto como en el más bajo a nivel nacional.
El comportamiento del mercado continúa mostrando diferencias significativas entre regiones, especialmente entre zonas turísticas y entidades del norte del país.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Dónde se registran los precios más altos del país?
Al cierre de esta semana, Comondú, Baja California Sur , encabeza nuevamente la lista con el precio máximo nacional: 23.10 pesos por kilogramo. Esta región ha mantenido históricamente uno de los costos más elevados debido a factores logísticos y de distribución.
El resto del top cinco también pertenece a Baja California Sur:
- Loreto, BCS: 22.96 pesos
- Mulegé, BCS: 22.96 pesos
- Los Cabos, BCS: 22.91 pesos
- La Paz, BCS: 22.22 pesos
Este comportamiento confirma la tendencia de los municipios sudcalifornianos a concentrar los precios más altos del país, derivado de su ubicación geográfica y el costo del transporte.
📊 ¿Quieres consultar los precios máximos del #GasLP aplicables a consumidores, por región y medio de venta?— Comisión Nacional de Energía (@CNE_Mex) November 23, 2025
Consulta los detalles aquí 👉🏽 https://t.co/cThh9TqwMc
📅 Vigencia: del 23 al 29 de noviembre del 2025. pic.twitter.com/GYCgPtusGN
Los municipios con el Gas LP más barato
En contraste, el precio mínimo nacional se ubicó en Juárez, Chihuahua , con 17.75 pesos por kilogramo, uno de los costos más bajos registrados en semanas recientes. El norte del país mantiene precios competitivos y una variación estable.
El top cinco de precios más bajos quedó así:
- Juárez, Chihuahua: 17.75 pesos
- Ascensión, Chihuahua: 18.19 pesos
- Coyame del Sotol, Chihuahua: 18.57 pesos
- Amatenango de la Frontera, Chiapas: 18.81 pesos
- Ayapango, Estado de México : 19.06 pesos
Así están los precios en CDMX y Estado de México
En la Ciudad de México (CDMX), el precio permanece uniforme en todas las alcaldías, con 19.64 pesos por kilogramo y 10.61 por litro, sin cambios respecto a la semana previa.
En el Estado de México, los precios varían por región:
- Rango más bajo: 19.06 pesos por kilogramo (Ayapango, Tenango del Aire)
- Rango más alto: 9.78 por kilogramo (Toluca, Zinacantepec)
Gas LP
Comparativa con la semana anterior
Los precios muestran una ligera disminución:
- Precio máximo nacional: bajó de 23.18 a 23.10 pesos
- Precio mínimo nacional: bajó de 17.83 a 17.75 pesos
- CDMX: se mantuvo sin cambios
- Edomex: el rango bajó tanto en su mínimo como en su máximo
Las variaciones confirman un comportamiento estable con tendencia leve a la baja en la mayor parte del país.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.