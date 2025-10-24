Porcentaje, límite de edad y requisitos para solicitar la pensión por orfandad del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concede la pensión por orfandad a hijos de asegurados o pensionados fallecidos, un respaldo que inicia a los 16 años y prorroga por estudios o discapacidades. En 2025, esta “Modalidad A” alivia cargas económicas bajo el Acuerdo ACDO.AS.HCT.260623/161.P.DPES de abril de 2024, exigiendo 150 semanas cotizadas del progenitor. Aplica en México para proteger infancias vulnerables.

Tutores tramitan en Unidades de Medicina Familiar (UMF) o subdelegaciones con actas y CURP. ¿Su valor? Previene desamparo infantil, complementa viudez y fomenta educación. Analistas resaltan su impacto en bajar pobreza familiar post-pérdida, con depósitos mensuales vía AFORE ajustados por inflación.

Requisitos esenciales: Cotización y vínculo

El difunto precisa 150 semanas cotizadas y derechos activos; exento en riesgos vía dictamen ST-3. Prueba parentesco con acta certificada y edad del menor. Para incapacidades cortas (menos de cinco años), omite mínimo cotizado.

Este pilar honra contribuciones laborales, verificable en AFORE en línea desde 1997. Garantiza justicia equitativa para familias mexicanas.

Edad y prórrogas: Protección flexible hasta los 25 años

Hasta 16 años base, extiende a 25 si estudian en sistema nacional, sin régimen IMSS. Indefinida por enfermedades crónicas con dictamen médico ST-6, clave para prórrogas por discapacidades.

Requisitos médicos incluyen evaluación institucional; útil para viudez IMSS, donde cónyuges reciben 90% y orfandad complementa. Ofrece esperanza, adaptándose a realidades como estudios o salud.

Documentos clave

Acta de defunción y nacimiento certificadas (Registro Civil o apostilladas por La Haya)

CURP

INE del tutor

Cuenta bancaria del menor

Constancia escolar con foto

Recibo luz para domicilio reciente.

El IMSS valida digitales en línea, traducciones para extranjeros. Simplifica duelo, honrando memoria con depósitos directos y sin costo.

Solicitud y mantenimiento: Pasos sencillos en 2025

Acude a UMF de 8:00 a 15:00 horas, presenta vía apoderado si aplica. Resolución rápida, pago en días; anual verifica supervivencia con CURP actualizada. En extranjero, semestral en consulados. Llama 800 623 23 23 para guía. Mantiene apoyo largo plazo, puente a independencia con finiquito de tres meses al cesar.

