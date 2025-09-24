Estrés laboral aumenta en México; experto da cinco consejos para reducirlo

México continúa en el top 3 de los países con más horas laborales trabajadas por persona en todo el mundo, según datos de la OCDE . Este ritmo sostenido de trabajo tiene una relación constante con otra problemática creciente: los niveles de estrés están por los cielos y el agotamiento laboral está afectando a gran parte de la población en el país.

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que el 75% de los mexicanos han experimentado síntomas de estrés laboral en los últimos años, lo que puede impactar directamente en el bienestar físico y mental.

Es por eso que Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia en Immunotec, da cinco consejos esenciales para reducir los altos niveles de estrés y no empeorar la salud de los pacientes.

Consejos para reducir el estrés

Ejercicios de respiración: una herramienta poderosa

Los ejercicios de respiración tienen una función mucho más allá que despejar la mente. Realizarlos de manera frecuente y con una técnica adecuada permite relajar el sistema nervioso, mejorar la concentración, afrontar los retos y reducir los niveles de ansiedad.

Técnicas como la respiración diafragmática o la respiración 4-7-8 pueden ser especialmente efectivas para reducir el estrés en momentos de alta presión.

Implementar adaptógenos: apoyo natural al organismo

El interés por los adaptógenos ha crecido en los últimos años, presentándose como una alternativa de origen natural para apoyar al organismo en situaciones de tensión y favorecer un equilibrio integral; sin embargo, es recomendable que un médico sea quien los recete.

Realizar actividad física: liberar endorfinas para mejorar el estado de ánimo

Hacer ejercicio de manera regular no solo ayuda a fortalecer al cuerpo y las defensas, sino que también es una alternativa ideal para afrontar el estrés y liberar endorfinas, las cuales mejoran el estado de ánimo durante todo el día.

Ya sea una caminata de 30 minutos, saltar la cuerda o nadar, mantenerte activo te permitirá tener mayor claridad mental y emocional.

Establecer límites: desconexión digital para reducir la sobreestimulación

Es importante comenzar a fijar límites y horarios de desconexión, pues mantenerse algunas horas alejados del celular, tablet, televisión y computadora puede reducir la sobreestimulación del cerebro , la fatiga y favorecer la recuperación mental.

La cultura de “estar siempre disponible” limita el descanso real, además de que afecta la vida familiar y social.

Comer para tu tranquilidad: una dieta equilibrada para reducir el estrés

Lo que comemos impacta directamente en los niveles de estrés que tendremos durante el día.

Consumir alimentos ultraprocesados, alcohol, cafeína o azúcar en exceso puede alterar el estado de ánimo, el funcionamiento del sistema digestivo y la microbiota, así como los niveles de energía.

Opta por seguir una dieta con alimentos ricos en nutrientes, tales como las frutas, verduras y pescado, para mantener un equilibrio emocional y físico adecuado.

Equilibrio integral para una vida laboral saludable

El bienestar no se trata únicamente de vivir menos estresado, sino de aprender a que todo en la vida debe tener un equilibrio.

Centrar la conversación en la importancia del cuidado y resiliencia emocional a través de cuidados integrales y naturales no solo abre el camino a una población más sana, sino que además, brinda una mejor calidad de vida para todos.

