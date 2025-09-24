El alacrán más común que se esconde en tu casa y cómo identificarlo

Los alacranes son uno de los animales más temidos por muchas personas pues su aspecto es muy peculiar y su picadura puede causar dolor e hinchazón, y para que tengas cuidado, en adn Noticias te decimos cómo identificarlos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuántos tipos de alacranes hay en México?

México cuenta con una gran biodiversidad y de acuerdo con la Universidad Autónoma de México ( UNAM ) hay alrededor de mil 500 especies registradas a nivel mundial y en nuestro país hay 289, 12 de ellas son potencialmente peligrosas.

Aunque los alacranes utilizan su veneno para cazar y defenderse hay casos en los que pueden llegar a picar a las personas, el sector más vulnerable son los niños menores de cinco años y los adultos mayores de 65.

¿Cuáles son los alacranes más comunes en CDMX?

En la CDMX es muy común encontrar alacranes en las casas, el más común es el del género Vaejovis mexicanus, conocidos por su tamaño ya que llegan a medir hasta cinco centímetros de largo.

Otra especie que es muy común es la Vaejovis granulatus y se caracteriza por tener un cuerpo robusto y coloración oscura.

Los alacranes pueden llegar a tener hasta 50 crías, son de color blanco y se posan en la espalda de su madre hasta que logran su independencia.

¿Qué hacer ante la picadura de un alacrán?

La Secretaría de Salud , recomienda a la población tomar en cuenta lo siguiente en caso de ser picado por un alacrán:

Mantén la calma y evita entrar en pánico

De ser posible toma una foto o memoriza las características del alacrán (forma, tamaño y color)

Retira relojes, anillos o pulseras

Lava la herida con agua y jabón y coloca hielo en la hinchazón

No ingieras alimentos, bebidas o remedios caseros hasta que un médico te lo indique

Acude a la unidad médica más cercana

Por ello, se recomienda a la población tapar los desaguaderos, cubrir los bordes inferiores de puertas y cubrir ventanas.

Alacranes gigantes sorprenden a Yucatán ¿son peligrosos? [VIDEO] Familia compartió fotografías de un enorme alacrán que localizó en su vivienda, por lo que expertos informaron que tan peligrosos son para los humanos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.