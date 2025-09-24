Suspenden al médico que operó a una adolescente de 14 años y murió días después de la cirugía estética

El caso de Paloma Nicole ha provocado una enorme indignación en redes sociales, ya que se trata de una menor de tan solo 14 años que murió luego de haber tenido una cirugía de aumento de pecho, presuntamente, sin su consentimiento; tras la denuncia, el médico que la operó, identificado como Víctor “N”, ya fue suspendido.

En el certificado de defunción de la menor señalaron que murió por un edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia, sin embargo, su padre solicitó una necropsia tras hallar las cicatrices de la cirugía y ahora la Fiscalía investiga el expediente clínico, así como la presunta complicidad de la madre.

Lo que se sabe del caso Paloma Nicole

Paloma Nicole falleció el 20 de septiembre en la Clínica Santa María, en Durango; días antes, el 12 de septiembre, la menor tuvo una cirugía de aumento de pecho, presuntamente sin su consentimiento y en complicidad con su madre, Paloma “N"; sin mencionar que el médico que realizó la cirugía, Víctor “N”, es pareja de la madre.

El padre de la adolescente realizó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango, informando que la menor fue operada sin su autorización y pide investigar una posible negligencia. Por lo pronto, el cuerpo fue trasladado para realizar una necropsia y los resultados se conocerán en un lapso de 10 a 20 días.

Mientras tanto, el padre pide que se investigue al doctor, a la madre, al hospital, al equipo administrativo y a todos los que hayan participado en la cirugía de Paloma Nicole, que, presuntamente, provocó su muerte días después.

Suspenden al médico que la operó

La Secretaría de Salud de Durango informó que el cirujano sí está certificado y que la clínica donde se realizó la operación sí cuenta con los permisos de la COFEPRIS para operar.

No obstante, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva informó que suspenderán de forma temporal al médico denunciado, con la justificación de no entorpecer las investigaciones necesarias y no interferir con las autoridades.

De igual manera, el caso se consignó al Comité de Ética de la Asociación, para establecer si el caso acredita elementos de mal praxis en agravio de la paciente y determinar las sanciones correspondientes.