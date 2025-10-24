República MX: aprobada la ley de ingresos 2026

El Paquete Económico 2026 ha sido aprobado en lo general por la Cámara de Diputados, proyectando ingresos superiores a los 10 billones de pesos. La narrativa oficial, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, es clara: “no habrá nuevos impuestos para contribuyentes”. Sin embargo, la realidad fiscal es más matizada.

La estrategia de la 4T se centra en una recaudación selectiva, disfrazando nuevos gravámenes como medidas de salud pública (aumento del IEPS) y de control fiscal extremo (retenciones a plataformas digitales). Aunque se evitan los grandes cambios al ISR o al IVA, estos ajustes impactarán directamente el bolsillo del consumidor final y el flujo de efectivo de miles de mipymes digitales, mientras el gobierno apuesta por la fiscalización draconiana para aumentar la base tributaria.

La salud pública como justificación recaudatoria

Uno de los ejes más polémicos de la Miscelánea Fiscal 2026 es el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Los diputados de Morena y sus aliados aprobaron un incremento al gravamen de bebidas azucaradas y tabacos labrados , bajo la bandera de mejorar los hábitos de salud de la población. Específicamente, el IEPS no solo subirá para los refrescos, sino que se extenderá a sueros y bebidas rehidratantes que no cumplan con una fórmula específica recomendada por la OMS.

Además, se aumentó la tasa ad valorem a cigarros y se estableció un nuevo impuesto del 8% a la enajenación de videojuegos con contenido violento, sexual explícito o que incluyan apuestas con moneda real. Estos cambios buscan un efecto disuasorio en el consumo y se proyecta que aportarán una recaudación adicional sustancial al presupuesto.

Fiscalización digital extrema y retención del 100% del IVA

El Paquete Económico 2026 marca un antes y un después en la fiscalización del comercio digital. Las reformas al Código Fiscal de la Federación otorgan nuevas y amplias facultades de control al SAT, destacando un endurecimiento en el régimen de retenciones a las plataformas digitales (e-commerce, marketplaces, apps). Para las personas morales que vendan bienes o presten servicios a través de estas plataformas, se establece la obligación de retener el 50% del IVA si tienen RFC, pero la retención se eleva al 100% del impuesto si la persona moral no proporciona su clave de registro.

Para las personas físicas, la tasa de retención de ISR se propone aumentar del 1% al 2.5% de los ingresos, un incremento de más del doble. Estas medidas tienen como objetivo primario combatir la evasión fiscal, pero han generado preocupación en el sector empresarial por la reducción de liquidez inmediata que tendrán los vendedores y la presión administrativa sobre las mipymes digitales.

