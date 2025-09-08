Así es la Cuenta Afore para Niños y detalles para fomentar el ahorro desde pequeños

Tener una Cuenta Afore para Niños no solo sirve para fomentar el ahorro en la familia, sino también para que los hijos construyan un futuro sólido y sean capaces de poder hacer frente a los imprevistos económicos sin necesidad de solicitar un préstamo al banco.

Al escuchar la palabra Afore, las personas lo relacionan con un trámite de adultos, sin embargo, también está dirigida para los menores de edad. La cuenta no solo ayudará a los niños a alcanzar sus metas más pronto, sino que tiene rendimientos mayores.

Afores en 2025: estabilidad en tiempos inciertos y el desafío del ahorro voluntario [VIDEO] En medio de un 2025 marcado por la incertidumbre económica y la amenaza de aranceles impulsados por Donald Trump, las Afores en México han sorprendido con resultados positivos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué es una Cuenta Afore para Niños?

Una Cuenta Afore para Niños, como su nombre lo dice, es una cuenta de ahorro diseñada para menores de edad, donde se pueden realizar aportaciones periódicas que se invertirán en el mercado financiero.

Conforme pasen los años, las aportaciones, así como los rendimientos generados, formarán parte de su futuro y los ayudará a alcanzar sus proyectos personales.

¿Cuáles son los requisitos para abrir una Cuenta Afore para Niños?

La Cuenta Afore para Niños está vinculada a la Cuenta Individual del tutor (padre, madre o tutor legal), quien actúa como representante hasta que el menor alcanza la mayoría de edad, es decir los 18 años.

Abrir una Cuenta Afore Niños es muy sencillo en Banco Azteca, pues solo se piden los siguientes requisitos



Identificación oficial del menor: Acta de nacimiento o pasaporte

Identificación oficial del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio



¿Cuáles son los beneficios de la Cuenta Afore para Niños?

Fomenta el hábito del ahorro

El dinero depositado en la cuenta crecerá con el tiempo

El fondo podrá ser ocupado para estudios superiores, un proyecto personal o incluso para iniciar su vida laboral

No se necesita una cantidad elevada para abrir la cuenta, pues puede realizarse con aportaciones mínimas

El dinero estará protegido por la institución financiera, por lo que no hay riesgo de que lo pierdas

¿A los cuántos años se puede retirar la Afore para Niños?

Aunque la afore está pensada para el futuro, cuando el menor alcanza la mayoría de edad puede retirar lo juntado, en base a lo establecido por la ley. El monto puede sacarse antes solo en casos excepcionales. No obstante se recomienda mantener la cuenta hasta que el beneficiario tenga 18 años y empiece a trabajar.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.