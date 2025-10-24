¡Momento de regularizarte! Descuento de hasta 50% en pago de agua en este estado

Desde el pasado miércoles 22 de octubre, la empresa con la concesión en el servicio de agua potable en el estado de Puebla, otorgará un descuento en el servicio del 50% para todos sus usuarios con el fin de regularizar los adeudos de los poblanos.

Este descuento especial del programa “Regularízate” aplicará para propietarios de inmuebles que tengan adeudos en el servicio de agua potable en Puebla . La empresa Agua de Puebla para Todos informó que esta promoción llega con motivo del Día de Muertos y con el fin de apoyar a las familias poblanas que tienen pagos atrasados de meses o años.

¿Cómo y cuándo aplicar el descuento en el servicio de agua en Puebla?

La promoción va a ser efectiva para todos los usuarios con servicio doméstico y pequeños comercios que quieran liquidar cualquier tipo de adeudo en su servicio de agua potable, con un 50 % de descuento. La única condición es que realices el pago completo en el mes de octubre de 2025.

El pago además se puede hacer utilizando tarjetas de crédito o débito participantes con hasta 12 meses sin intereses. Adultos mayores, jubilados, pensionados, viudas y personas con alguna enfermedad terminal pueden obtener un precio especial con modalidad retroactiva a la fecha en que cumplieron los 60 años de edad.

¿La promoción aplicará para personas con deuda en el servicio?

Esta promoción aplicará para cualquier tipo de adeudo a atrasó en el servicio de agua potable en Puebla. Este descuento se puede solicitar en cualquiera de las 11 sucursales de la Angelopolis, módulos itinerantes o directamente en la página oficial, haciendo un registro previo en regularizate.aguapuebla.mx.

Recuerda que este beneficio estará disponible hasta el 31 de octubre y puedes aprovechar también para adelantar el pago anual para 2026.

