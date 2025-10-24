A tomar precauciones; prevén formación de tornados y lluvias para el clima en México este 24 de octubre

A través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para el viernes 24 de octubre prevén afectaciones por la formación de tornados, lluvias fuertes y rachas intensas de viento en entidades como Chihuahua y Coahuila.

Mediante su informe diario, se dio a conocer que el frente frío número 10 en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste de México, una vaguada en altura y más, provocarán intensas corrientes de viento en las entidades del área antes mencionada.

Por otro lado, se pronostican lluvias y chubascos dispersos en los estados del occidente, centro y sur de la República Mexicana, además de precipitaciones intensas en Michoacán y Guerrero.

La Conagua señaló que otro canal de baja presión sobre el sureste del país y la Península de Yucatán en interacción con la onda tropical número 39, dejará lluvias fuertes en los estados de Oaxaca y Chiapas.

Van 70 muertos por las fuertes lluvias que ha habido en Mexico [VIDEO] Los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí han sido afectados por las lluvias extremas

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿En qué estados lloverá este viernes 24 de octubre en México?

De acuerdo con el informe de la Conagua, los estados en los que se presentarán chubascos son Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sin embargo, también se prevén afectaciones en los siguientes estados:

Puebla

Veracruz

Nayarit

Jalisco

Colima

Estado de México

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Sonora

Durango

Nuevo León

Morelos

Estados con pronósticos de tornados, torbellinos y rachas fuerte de viento

Los estados que se verán afectados por la posible formación de torbellinos y tornados son Chihuahua y Coahuila. Pese a ello, también se esperan rachas de viento intensas en Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Vale la pena señalar que también se pronostica oleaje de entre 1 y 3 metros de altura en Baja California, Baja California Sur, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Pronósticos del clima en México: Temperaturas altas

Los pronósticos de temperaturas elevadas son para los estados de:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Durango

Guerrero

San Luis Potosí

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Estados de México con pronósticos de bajas temperaturas para el 24 de octubre

Las temperaturas mínimas irán de los -5°C a los 5°C en las entidades de Chihuahua, Durango, Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.