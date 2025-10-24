A tomar precauciones; prevén formación de tornados y lluvias para el clima en México este 24 de octubre
El frente frío número 10 en interacción con otros eventos del clima, provocarán lluvias fuertes, tornados y más en 15 estados de México; pronósticos de Conagua.
A través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para el viernes 24 de octubre prevén afectaciones por la formación de tornados, lluvias fuertes y rachas intensas de viento en entidades como Chihuahua y Coahuila.
Mediante su informe diario, se dio a conocer que el frente frío número 10 en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste de México, una vaguada en altura y más, provocarán intensas corrientes de viento en las entidades del área antes mencionada.
Por otro lado, se pronostican lluvias y chubascos dispersos en los estados del occidente, centro y sur de la República Mexicana, además de precipitaciones intensas en Michoacán y Guerrero.
La Conagua señaló que otro canal de baja presión sobre el sureste del país y la Península de Yucatán en interacción con la onda tropical número 39, dejará lluvias fuertes en los estados de Oaxaca y Chiapas.
¿En qué estados lloverá este viernes 24 de octubre en México?
De acuerdo con el informe de la Conagua, los estados en los que se presentarán chubascos son Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sin embargo, también se prevén afectaciones en los siguientes estados:
- Puebla
- Veracruz
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Estado de México
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
- Sonora
- Durango
- Nuevo León
- Morelos
Estados con pronósticos de tornados, torbellinos y rachas fuerte de viento
Los estados que se verán afectados por la posible formación de torbellinos y tornados son Chihuahua y Coahuila. Pese a ello, también se esperan rachas de viento intensas en Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Vale la pena señalar que también se pronostica oleaje de entre 1 y 3 metros de altura en Baja California, Baja California Sur, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.
Pronósticos del clima en México: Temperaturas altas
Los pronósticos de temperaturas elevadas son para los estados de:
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Guerrero
- San Luis Potosí
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Estados de México con pronósticos de bajas temperaturas para el 24 de octubre
Las temperaturas mínimas irán de los -5°C a los 5°C en las entidades de Chihuahua, Durango, Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
