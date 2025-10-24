inklusion.png Sitio accesible
México
Nota

Requisitos y registro para recibir el apoyo de 2 mil pesos para jefas de familia

Si tienes entre 17 y 64 años y eres jefa de familia, ya se abrió el registro para recibir un apoyo mensual de 2 mil pesos, aquí todos los detalles.

Lanzan programa de apoyo a mujeres en Nuevo León
Getty Images
Actualizado el 24 octubre 2025 09:16hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

En México, muchas mujeres son jefas de familia y por ello, se creó un programa que brinda un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales para que puedan solventar algunos de los gastos en su hogar y aquí te decimos cuáles son los requisitos y cómo aplicar.

Requisitos para el programa Ayudemos Nuevo León para mujeres

Los requisitos y la documentación necesaria para recibir el apoyo son los siguientes:

  • Residir en el estado de Nuevo León
  • Tener entre 17 y 64 años
  • Tener hijos de hasta 17 años
  • Contar con algún grado de vulnerabilidad o carencia social
  • Completar el pre-registro y el Cuestionario CHECS
  • CURP validada con RENAPO
  • Identificación oficial vigente
  • Número telefónico
  • Comprobante de domicilio
  • Comprobante de estudios
  • Comprobante de Estado Civil
  • Fotografía para validar identidad
calendario de Pensión Bienestar Adultos Mayores
¿Cómo me registro al programa?

Las mujeres que estén interesadas y cumplan con los requisitos deberán ingresar al siguiente enlace .

  • Posteriormente te preguntarán si alguien te está ayudando con el pre-registro.
  • Selecciona las casillas donde aceptas todos los términos y condiciones y aviso de privacidad.
  • Escribe tu correo electrónico personal y llena todos los datos que te solicitan.

El registro ya está abierto y no se ha dado a conocer la fecha límite; sin embargo, te recomendamos realizar tu inscripción lo más pronto posible.

Una vez que hayas concluido el pre-registro se revisará el expediente (tarda dos semanas), en caso de ser elegida se hará el cuestionario de condiciones socioeconómicas y una evaluación final. Si la beneficiaria es aceptada será contactada para recoger la tarjeta donde se entregara el apoyo .

Es importante recalcar que este programa es exclusivo del estado de Nuevo León, en la capital del país existe el programa Mujeres Bienestar que otorga 3 mil pesos bimestrales.

Nuevo León
