Requisitos y registro para recibir el apoyo de 2 mil pesos para jefas de familia
Si tienes entre 17 y 64 años y eres jefa de familia, ya se abrió el registro para recibir un apoyo mensual de 2 mil pesos, aquí todos los detalles.
En México, muchas mujeres son jefas de familia y por ello, se creó un programa que brinda un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales para que puedan solventar algunos de los gastos en su hogar y aquí te decimos cuáles son los requisitos y cómo aplicar.
Requisitos para el programa Ayudemos Nuevo León para mujeres
Los requisitos y la documentación necesaria para recibir el apoyo son los siguientes:
- Residir en el estado de Nuevo León
- Tener entre 17 y 64 años
- Tener hijos de hasta 17 años
- Contar con algún grado de vulnerabilidad o carencia social
- Completar el pre-registro y el Cuestionario CHECS
- CURP validada con RENAPO
- Identificación oficial vigente
- Número telefónico
- Comprobante de domicilio
- Comprobante de estudios
- Comprobante de Estado Civil
- Fotografía para validar identidad
¿Cómo me registro al programa?
Las mujeres que estén interesadas y cumplan con los requisitos deberán ingresar al siguiente enlace .
- Posteriormente te preguntarán si alguien te está ayudando con el pre-registro.
- Selecciona las casillas donde aceptas todos los términos y condiciones y aviso de privacidad.
- Escribe tu correo electrónico personal y llena todos los datos que te solicitan.
El registro ya está abierto y no se ha dado a conocer la fecha límite; sin embargo, te recomendamos realizar tu inscripción lo más pronto posible.
Una vez que hayas concluido el pre-registro se revisará el expediente (tarda dos semanas), en caso de ser elegida se hará el cuestionario de condiciones socioeconómicas y una evaluación final. Si la beneficiaria es aceptada será contactada para recoger la tarjeta donde se entregara el apoyo .
Es importante recalcar que este programa es exclusivo del estado de Nuevo León, en la capital del país existe el programa Mujeres Bienestar que otorga 3 mil pesos bimestrales.
