Requisitos y registro para recibir el apoyo de 2 mil pesos para jefas de familia

En México, muchas mujeres son jefas de familia y por ello, se creó un programa que brinda un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales para que puedan solventar algunos de los gastos en su hogar y aquí te decimos cuáles son los requisitos y cómo aplicar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Requisitos para el programa Ayudemos Nuevo León para mujeres

Los requisitos y la documentación necesaria para recibir el apoyo son los siguientes:

Residir en el estado de Nuevo León

Tener entre 17 y 64 años

Tener hijos de hasta 17 años

Contar con algún grado de vulnerabilidad o carencia social

Completar el pre-registro y el Cuestionario CHECS

CURP validada con RENAPO

Identificación oficial vigente

Número telefónico

Comprobante de domicilio

Comprobante de estudios

Comprobante de Estado Civil

Fotografía para validar identidad

¿Cómo me registro al programa?

Las mujeres que estén interesadas y cumplan con los requisitos deberán ingresar al siguiente enlace .

Posteriormente te preguntarán si alguien te está ayudando con el pre-registro.

Selecciona las casillas donde aceptas todos los términos y condiciones y aviso de privacidad.

Escribe tu correo electrónico personal y llena todos los datos que te solicitan.

El registro ya está abierto y no se ha dado a conocer la fecha límite; sin embargo, te recomendamos realizar tu inscripción lo más pronto posible.

Una vez que hayas concluido el pre-registro se revisará el expediente (tarda dos semanas), en caso de ser elegida se hará el cuestionario de condiciones socioeconómicas y una evaluación final. Si la beneficiaria es aceptada será contactada para recoger la tarjeta donde se entregara el apoyo .

Es importante recalcar que este programa es exclusivo del estado de Nuevo León, en la capital del país existe el programa Mujeres Bienestar que otorga 3 mil pesos bimestrales.

¿Cómo obtener una pensión del 100% de tu salario actual? [VIDEO] A fin de poder gozar de una mejor vejez, especialistas en economía explican cómo obtener una pensión del 100% o superior a tu salario actual.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.