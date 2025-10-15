Así puedes calcular tu pensión de jubilación en 2025 con simulador del IMSS

Conocer cuánto le estará llegando a cada trabajador como parte de su pensión por jubilación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) es vital para poder planificar el retiro, pues gracias a esto se puede conocer el monto mensual que estará recibiendo un derechohabiente al momento de terminar con su carrera laboral.

Es por ello que desde hace muchos años el Gobierno de México implementó la herramienta del simulador del IMSS, el cual se encarga de analizar con base en los ingresos de cada persona, cuánto dinero podrían recibir los jubilados tomando en cuenta los años laborados, último sueldo percibido y demás.

¿Cómo funciona el simulador de pensión del IMSS?

De acuerdo con el portal oficial del Gobierno de México, para poder utilizar el simulador de pensión del IMSS es necesario contar con información como el año en el que se inició la cotización, años cumplidos, semanas de aportación bajo la Ley del Seguro Social, así como el promedio de los salarios base de cotización de los últimos cinco años.

El cálculo que se muestre, será un estimado del importe de pensión considerando los supuestos de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997. Para realizar la simulación, deberás ingresar al siguiente enlace oficial de la Consar y colocar los siguientes datos:

Salario base de cotización mensual

Saldo actual en la cuenta Afore

Fecha de nacimiento, año de afiliación y semanas cotizadas

Rendimiento real del Afore antes de comisiones

Edad en la que se desea retirar

Requisitos para recibir la pensión del IMSS

De acuerdo con el IMSS , para poder obtener una pensión de cesantía en edad avanzada o vejez, se deben cumplir una serie de requisitos como los siguientes:

Tener 60 años cumplidos a la fecha de solicitud de pensión

Estar dado de baja en el régimen obligatorio del Seguro Social

Estar dentro del periodo de la conservación de derechos

Contar con 500 semanas cotizadas

Tener cotizaciones antes del 1 de julio de 1997, para poder elegir la aplicación de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997

¿Cuánto tengo que ahorrar para tener una pensión de 16 mil pesos en el IMSS?

Tomando en cuenta el simulador del IMSS, para poder jubilarse con una pensión de 16 mil pesos mensuales los trabajadores deberán haber ahorrado entre 3 y 3.5 millones de pesos en la cuenta Afore seleccionada.

Pese a ello, es importante mencionar que el cálculo dependerá de la edad, años trabajados, semanas cotizadas, así como los salarios que recibió una persona a lo largo de su etapa laboral.

