CURP biométrica entra en vigor en México; link para sacar cita y obtenerla

A partir del 16 de octubre, la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica entró en vigor, tras cumplirse 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Ya hay link para que la obtengas, checa los detalles.

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica es una versión renovada de la clave alfanumérica de 18 caracteres que identifica a cada persona en el Registro Nacional de Población (Renapo).

De acuerdo con el gobierno federal, la CURP biométrica tendría el objetivo de ayudar a las autoridades a la localización de personas en calidad de desaparecidas o bien, en temas de seguridad como investigaciones. Asimismo busca evitar fraudes, mejorar la seguridad, prevenir el robo de identidad y facilitar los trámites oficiales.

Hasta ahora constaba de:



nombre

sexo

fecha de nacimiento

nacionalidad

entidad de nacimiento

Con los cambios aprobados a la Ley General de Población, la CURP incluirá los datos biométricos de:



huellas dactilares

escaneo del iris

fotografía

firma

De esta forma, el nuevo documento contará con información similar a la de un pasaporte , pero con la ventaja de que no tendrá ningún costo.

Link para sacar cita para la CURP biométrica

En el siguiente enlace https://citas.renapo.gob.mx/citas/ ya existe la opción de sacar cita para tramitar la CURP biométrica.

Da clic en: Registro de Datos Biometricos para la CURP.

“Este servicio atenderá a las personas que requieran realizar su Registro de Datos Biométricos del Rostro, Huellas Dactilares e Iris”, se lee en la página.

La atención de estas citas se realizará en el módulo ubicado en calle de Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

¿Qué pasa si no tramitas tu CURP biométrica?

Actualmente, obtener la CURP biométrica es un trámite opcional, voluntario y sin costo. Sin embargo, se prevé que para el año 2026 se convierta en un requisito esencial para llevar a cabo diversos procedimientos oficiales. Esto podría implicar restricciones en gestiones relacionadas con la educación, la salud o programas sociales, donde será necesario haber registrado previamente tus datos biométricos.

