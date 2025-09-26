Lista de beneficios que tienen los pensionados del IMSS

Tras varios años de trabajo, los adultos mayores reciben una pensión, pero no solo es el apoyo económico, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece beneficios adicionales para mejorar la calidad de vida de los pensionados como es atención médica integral gratis, descuentos y préstamos personales y asesoría legal.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Atención médica integral gratis

Todos los pensionados del IMSS tienen acceso a consultas generales , especialistas, estudios de laboratorio y hospitalización sin pago adicional. Los pensionados de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez que se apegaron al Convenio de Portabilidad IMSS-ISSSTE recibirán servicio médico a través de la institución que esté indicada en su resolución de pensión.

Acceso a talleres y programas culturales

Además, pueden participar en talleres, actividades recreativas y deportivas, pues el IMSS ofrece varias actividades enfocadas al desarrollo cultural y la actividad artística en todas sus formas. Entre los beneficios de estas actividades se encuentran: desarrollo de la creatividad, mejoran la concentración, estimulan la actividad cerebral, mejoran en autoestima y la motricidad, permiten la interacción social y favorecen el bienestar físico, psicológico y social.

Préstamos personales

Como pensionado y si cuentas con capacidad de crédito puedes solicitar un préstamo a cuenta de tu pensión con cualquier entidad financiera que tenga convenio vigente con el IMSS . El descuento mensual no excederá el 30% del monto de tu pensión mensual y el plazo del préstamo no debe exceder 60 meses. Además, debes considerar que la entidad financiera no te deberá cobrar comisiones por pagos o liquidación anticipada.

Servicios de rehabilitación, vacunación y más

El IMSS ofrece terapias de rehabilitación física, acceso gratuito a vacunas y programas de nutrición y control de enfermedades crónicas. Tu médico familiar determinará si requieres atención del servicio de Rehabilitación con la finalidad de limitar el daño a la salud y prevenir una discapacidad

Asesoría legal y apoyo funerario

Además, los pensionados pueden solicitar préstamo de dinero por concepto de gastos de funeral de un asegurado o pensionado, preferentemente familiar de este. Este trámite se podrá presentar en la Unidad de Medicina Familiar o en la Subdelegación de adscripción de las 08:00 a las 15:00 horas.

Nuevas estafas en pensiones del IMSS; así puedes identificarlas [VIDEO] El IMSS lanza algunos consejos para que las personas no caigan en las nuevas estafas de pensiones que han surgido, principalmente en redes sociales

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.