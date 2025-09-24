El Sistema Cutzamala rompe récord de almacenamiento y asegura abasto por años

Luego de un 2024 lleno de incertidumbre y miedo por el ‘Día Cero’ en el Sistema Cutzamala , Tláloc tuvo piedad del Valle de México y mandó una temporada de lluvias histórica este 2025, provocando que una de las presas de almacenamiento más importantes del país se encuentre a más del 86% de almacenamiento.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha informado día a día el nivel del Sistema Cutzamala y ahora hay un pronóstico muy optimista en cuanto al tiempo que durará el almacenamiento y el abasto a millones de personas en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Nivel actual del Sistema Cutzamala, 24 de septiembre

Al corte del 23 de septiembre del 2025, el Sistema Cutzamala tiene un nivel del 86.13%, el más alto que ha tenido en los últimos 7 años, con un almacenamiento total de 673,974,000 m3.

El Cutzamala se conforma de tres presas, todas igual de importantes, de las cuales, todas operan a más del 80% de su capacidad. Específicamente:



Villa Victoria - 87.88% de almacenamiento

Valle de Bravo - 87.66% de almacenamiento

El Bosque - 81.53% de almacenamiento

¿Cuántos años durará el almacenamiento del Sistema Cutzamala?

La directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlali Peraza, reveló en entrevista con Milenio que, de acuerdo con su proyección, el almacenamiento del Sistema Cutzamala en 2025 garantizará abasto de agua al Valle de México durante dos años.

Mientras que en el 2024 existió una crisis por el poco nivel de agua que tenían las presas, para el 2026 eso no sería un problema y sería hasta el 2027 que habría que considerar otras medidas en caso de que las lluvias vuelvan a ser escasas en las zonas.

Cutzamala se salvó del temindo “Día cero”

En abril del 2024, el Cutzamala estuvo a menos del 30% de almacenamiento, provocando que el temido “día cero” estuviera más cerca que nunca, lo que significaría una crisis de agua sin precedentes en la CDMX y el Edomex.

El pronóstico para el 2025 no era alentador, pero la temporada de lluvias sorprendió a propios y extraños y, gracias a eso, podemos tener tranquilidad por el nivel del Cutzamala por al menos un par de años.

Hoy el Sistema Cutzamala alcanza un nivel histórico de almacenamiento, al contar con 84 % de su capacidad total, lo que contribuye a garantizar el derecho humano al agua a las y los millones de habitantes del Valle de México.#AccionesConagua pic.twitter.com/hQkNRPNg67 — Conagua (@conagua_mx) September 23, 2025