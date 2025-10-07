Reducen la edad de jubilación por el ISSSTE y así quedó la nueva tabla

El pasado 24 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto en el que se reduce la edad de jubilación del ISSSTE (Instituto de Serguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado), con el objetivo de que en el 2034 las mujeres puedan pensionarse a los 53 años y los hombres a los 55.

Una medida que aplicará para las personas que trabajan bajo el régimen pensionario del artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, aunque mantendrá los requisitos de 30 años de cotización para hombres y de 28 años para las mujeres.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Nueva tabla de edad para jubilarse

Actualmente, la edad mínima para jubilarse para los trabajadores del ISSSTE es de 58 años en mujeres y 60 en hombres. Con el nuevo decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum, esa edad se irá reduciendo con el objetivo de que del 2034 en adelante se puedan reducir cinco años para cada uno.

El objetivo final es que la nueva edad para hombres sea de 55 años y para mujeres de 53 años, sin embargo, en los próximos años la edad estará congelada en 58 para hombres y en 56 para mujeres, hasta modificarse de manera definitiva en el 2034.

Gobierno de México Tabla de jubilación del ISSSTE

Cabe destacar que no hay modificaciones para la modalidad de Pensión por Edad y Tiempos de Servicio, así como para la de Cessantía en Edad Avanzada del Décimo Transitorio.

Por otro lado, el decreto no afecta a las personas que se encuentran en el Bono de Pensión del ISSSTE o que cotizan bajo el régimen ordinario de Cuentas Individuales.