Así puedes consultar si fuiste aceptada para recibir la Pensión Mujeres Bienestar 2025

La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo económico que se entrega a las habitantes del país con edades que van de los 60 a 64 años, con el objetivo de reconocer su labor dentro de la sociedad. Cada año se realizan varios registros para sumar beneficiarias y una de las preguntas más frecuentes es ¿cómo saber si fui aceptada?

¿Cómo nació la pensión?

De acuerdo con el Gobierno de México, la Pensión Mujeres Bienestar nació con el objetivo de que beneficiar a las mujeres, quienes han entregado lo mejor de sí mismas a la nación por año. Esto debido a que no solo cuidaron a la familia y la vieron crecer, sino también tuvieron que adentrase al mundo laboral para garantizar un sustento para los hijos y sus propios padres.

¿Cómo saber si eres beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar?

Las mujeres recibirán un mensaje SMS al celular que proporcionaron durante el registro, el cual indicará la fecha y la hora en que debe pasar al módulo para recibir su tarjeta. Otra forma de saber es a través de la página oficial de la Secretaría del Bienestar donde deben poner la CURP en el buscador. Si les arroja información de entrega es que ya son beneficiarias.

¿Cuáles son los requisitos para recoger la tarjeta Pensión Mujeres Bienestar?

Las beneficiarias que fueron notificadas para recibir la Tarjeta de Bienestar , deberán cumplir con requisitos específicos: Asistir en la fecha, hora y lugar indicado, presentar identificación oficial (original y copia), entregar el talón morado del registro de solicitud y permitir que le tomen una fotografía en el momento de la entrega de su tarjeta para que quede constancia de que fue entregada.

