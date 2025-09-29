Revelan fecha de entrega de tarjetas para nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar

Entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre se entregarán las tarjetas a las nuevas beneficias de la Pensión Mujeres Bienestar , quienes se registraron en el programa durante el mes de agosto, informó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel en conferencia de prensa.

La entrega se realizará a 2 millones de mujeres y las nuevas beneficiarias recibirán un mensaje de texto por parte de las autoridades en donde se informará del día y la fecha en que deben de presentarse a los módulos.

Pensiones del Bienestar [VIDEO] La pensión para el Bienestar de las Personas Adultas apoya de manera universal a mujeres y hombres mayores de 65 años en todo el país.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la entrega de tarjetas?

Las nuevas beneficiarias deberán llevar los siguientes documentos para recibir la tarjeta:

Identificación oficial (original y copia)

Entrega el talón morado del registro de solicitud

Durante la entrega de tarjetas , el personal tomará una fotografía para acreditar la identidad y quedará en la besa de datos de los beneficiarios del programa.

¿Puede recoger la tarjeta un familiar?

La secretaria de Bienestar señaló que solo los beneficiarios pueden recibir la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar en los módulos y en caso de que el titular esté enfermo o no pueda salir de la casa, se les entegará en su hogar en un sobre cerrado con el objetivo de garantizar de que sea una entrega directa.

¿Cuándo se dará el primer depósito?

El primer depósito podría realizarse en noviembre, cuando comienza el próximo bimestre y es el mes en el que beneficiarios de otros programas reciben su apoyo económico correspondiente. Sin embargo, todavía no hay confirmaciones.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Pensión Mujeres Bienestar?

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (impresión reciente

Acta de nacimiento (legible)

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

