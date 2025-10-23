Se enciende la congeladora: La temperatura promedio de frío para este invierno en México

Se acabaron las lluvias en México que dejaron severos desastres con declaratorias de emergencia y apoyo incluso del Ejército y la Marina; sin embargo, ahora llegan los fríos y en México la temperatura promedio exigirá que todos se pongan una buena chamarra y duerman con varias cobijas.

Aunque este año las temperaturas han cambiado por el fenómeno de La Niña, los fríos en México suelen ser muy duros en algunas regiones de México con heladas que en caso de no tener cuidado podrían provocar fallecimientos, por lo que es necesario tomar precauciones.

¿Cuáles es la temperatura promedio del invierno en México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua , en México la temperatura promedio para el mes de diciembre cuando comienza el invierno es de 18.19 grados para todos los estados de la República; no obstante hay regiones que viven una situación más cruda.

Aunque no son las temperaturas mínimas, sino el promedio en el mes de diciembre, estos datos reflejan quienes sufren más la época invernal; en el Estado de México hay regiones con promedio de 4.5 grados; en Chihuahua de 5.1; en Baja california de 7.3, en Puebla de 7.4; en Durango de 8.2; y en Morelos de 9.6.

En la Ciudad de México según cifras difundidas por las autoridades es de 15.43 grados, por lo que los inviernos son fríos, pero son menos fuertes que en la zona norte.

¿Cuál es la temperatura más fría en México por el invierno?

El SMN también dio a conocer que el promedio de temperaturas mínimas en México para el mes de diciembre en 2024 fue de 10.08 grados; pero existen entidades en las que se experimenta mucho más frío.

Dos ejemplos, son los dos lugares más fríos en diciembre que fueron San Juanito, Chihuahua con -7.1 grados y la Rosilla, Durango con -11.6 grados en el termómetro.

