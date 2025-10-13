Calendario oficial de pagos: Así se distribuirá la Pensión Bienestar 2025

La Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores 2025, programa social prioritario del Gobierno de México que beneficia a millones de abuelitos de 65 años o más. Las fechas están diseñadas para garantizar una distribución ordenada y oportuna del apoyo económico en todo el país.

De acuerdo con la programación oficial, los depósitos se realizarán de manera bimestral, manteniendo el monto vigente de 6 mil pesos por beneficiario. Los pagos se harán directamente en la Tarjeta del Bienestar, que debe estar activa y vinculada al beneficiario para evitar retrasos.

¿Cómo está organizado el calendario de pagos de la Pensión Bienestar?

El calendario de Pensión Bienestar Adultos Mayores 2025 contempla seis entregas durante el año, correspondientes a los siguientes bimestres:



Enero-febrero

Marzo-abril

Mayo-junio

Julio-agosto

Septiembre-octubre

Noviembre-diciembre

Las fechas específicas de depósito se asignan por letra del primer apellido del beneficiario, con el objetivo de evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias. Las delegaciones estatales informarán localmente los días exactos para cada grupo.

¿Quiénes pueden recibir la Pensión Bienestar?

Este programa está dirigido a todas las personas de 65 años o más con nacionalidad mexicana o residencia legal en el país. No se requiere haber cotizado en algún sistema de pensiones ni tener ingresos mínimos.

Los nuevos beneficiarios deben registrarse en los módulos de la Secretaría de Bienestar con su identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y acta de nacimiento. El registro puede realizarse durante las convocatorias abiertas cada año.

¿Cómo verificar el pago o resolver retrasos?

Los beneficiarios pueden consultar el estatus de su pago a través de la Línea del Bienestar (800 639 42 64) o en los módulos de atención de su localidad. En caso de extravío o bloqueo de tarjeta, se puede solicitar una reposición sin perder los depósitos anteriores.

También es posible revisar la dispersión de recursos directamente en la app o portal de Banco del Bienestar, donde se muestra la fecha exacta del depósito y el saldo actualizado.

¿Qué impacto tiene la Pensión Bienestar en la población?

La Pensión Bienestar se consolidó como una de las políticas sociales más amplias del país. En 2025 beneficiará a más de 12 millones de adultos mayores, con un presupuesto federal histórico que supera los 450 mil millones de pesos.

Más allá del apoyo económico, este programa busca garantizar el derecho a una vejez digna y con bienestar, reduciendo la vulnerabilidad social de las personas mayores y fortaleciendo su autonomía económica.

