Peores inundaciones que ha sufrido México en su historia y estados más afectados

Las inundaciones registradas en Hidalgo, Puebla y Veracruz debido a las intensas lluvias forman parte de las peores que ha sufrido México. La cantidad de agua que ha caído en estos días se ha comparado con la de otros años dejando a su paso escenarios devastadores en varias partes y épocas del país.

Debido a este temporal, las lluvias han dejado un saldo de 76 personas muertas y 31 desaparecidos tras las inundaciones que han azotado a varios municipios de los estados antes mencionados.

36 horas de lluvia en la Ciudad de México

En septiembre de 1969 la Ciudad de México recibió lluvia intensa por 36 horas seguidas, el nivel de agua alcanzó los 83 cm promedio y la capital del país duró casi 5 años bajo los estragos de esta tromba. A este fenómeno se le llamó el “Diluvio de San mateo” y provocó que al menos 30 mil personas perdieran la vida.

Veracruz y Puebla ya habían estado bajo el agua

En octubre de 1999 Veracruz y Puebla también sufrieron por inundaciones que dejaron niveles de agua de cerca de un metro en promedio, en aquellos días se registraron un millón 567 mil 264 damnificados. El desgajamiento de cerros y el desbordamiento de ríos en varias comunidades dejaron al rededor de 387 personas muertas.

Tabasco se ahogó

Hace 5 años, en noviembre de 2020, varias comunidades de Tabasco se vieron afectadas cuando 14% del estado se quedó prácticamente bajo el agua registrando cerca de 800 damnificados y 27 muertes.

Puebla, Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí sufren por lluvias

Varios estados del país se han visto afectados este 2025 debido a la cantidad de agua que ha caído en el México durante esta temporada de lluvias, se estima que cerca de 100 mil viviendas han sido afectadas por las inundaciones y deslaves. Al momento se contabilizan 76 personas muertas y 31 desaparecidas.

En estos estados hay comunidades que están incomunicadas y a las cuáles no se ha podido llegar con la ayuda comunitaria, ni contabilizar para poder apoyar con el restablecimiento de servicios básicos.

