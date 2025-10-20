¡Impacto a la cultura! Cuatro recintos que encarecen sus precios por nuevos impuestos y cuánto costará entrar

Los nuevos impuestos que Morena aprobó representan un duro golpe al bolsillo de los mexicanos en la mayoría de los aspectos posibles. Uno de los más afectados será la cultura, ya que la entrada a museos y zonas arqueológicas se disparará a más del doble.

La Ley de Ingresos del 2026 contempla un aumento considerable de impuestos a varios productos y actividades. Se ha hablado mucho del incremento a los cigarros y al refresco, pero el golpe que recibirá la cultura será uno de los más fuertes el próximo año.

¿Cuánto costará entrar a museos y zonas arqueológicas con los nuevos impuestos?

Es así que diferentes museos y zonas arqueológicas tendrán un aumento en su entrada y a continuación te contamos algunos de los casos más destacados:



Museo de Antropología: 209 pesos (costaba 95 pesos)

Palenque: 209 pesos (costaba 100 para extranjeros y 60 para mexicanos)

Chichén Itzá: Aumento de 104 pesos a la entrada

Museo del Carmen:: 156 pesos (costaba 80 pesos)

Museo Virreinal de Acolman: 143 pesos (costaba 75 pesos)

Un aumento significativo, que en algunos casos supera el doble del valor actual que tiene la entrada, convirtiendo el acceso a la cultura en México como un privilegio que pocos podrían pagar o tendrían que organizarse de mejor manera para poder entrar.

Así serán los aumentos con los nuevos impuestos a los museos y zonas arqueológicas

Los anteriores fueron solo algunos ejemplos. Los nuevos aumentos proponen diferentes tarifas, según la categoría de cada lugar:



Categoría 1 . Incluye al Museo Nacional de Antropología, el Templo Mayor y Teotihuacán, aumentando la entrada a extranjeros a 209 pesos.

. Incluye al Museo Nacional de Antropología, el Templo Mayor y Teotihuacán, aumentando la entrada a extranjeros a 209 pesos. Categoría 2. Zonas como Becán y Tlatelolco, con un aumento del 99% en su costo de entrada

Zonas como Becán y Tlatelolco, con un aumento del 99% en su costo de entrada Categoría 3. Figura la zona arqueológica de La Venta, y aumentaría la entrada en un 97%

Figura la zona arqueológica de La Venta, y aumentaría la entrada en un 97% Categoría 4. Lugares como Chichén Itzá, Uxmal y otros, con un aumento del 9%

Aunque claro, seguirán los domingos gratuitos y los descuentos especiales para mexicanos estudiantes, profesores, discapacitados y adultos mayores.

