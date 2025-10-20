Altas probabilidades de que temporada de lluvia se prolongue hasta 2026

En México se han vivido lluvias muy fuertes que han dejado decenas de muertos, desaparecidos y pérdida de bienes y de acuerdo con un experto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la temporada podría prolongarse hasta 2026.

Víctor Manuel Torres Puente, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio climático (ICAyCC), de la UNAM, señaló que la posibilidad de que la temporada de lluvia en el país se prolongue hasta invierno de 2025-2026 “es más que real”.

¿Por qué las lluvias podrían prolongarse hasta 2026?

Según el experto, el alargamiento de la temporada de lluvias no es un pronóstico, sino una analogía que se basa en antecedentes climáticos, pues en 2009 se vivió una situación muy parecida a la actual, con fenómeno oceánicos similares.

En dichos años, las presas del noroeste y el Sistema Cutzamala alcanzaron niveles máximos de llenado. La oscilación decadal del Pacífico (PDO) estaba en fase negativa y la oscilación multidecadal del Atlántico (AMO) en positiva, dijo Víctor Manuel Torres.

¿Por qué las lluvias son tan torrenciales?

De acuerdo con el especialista, la gran cantidad de lluvia es producto de una coincidencia poco frecuente de fenómenos oceánicos que ha intensificado la actividad de las tormentas en el Pacífico mexicano.

Cuando coincide la oscilación decadal del Pacífico (PDO) con la oscilación multidecadal del Atlántico (AMO), las aguas del océano Pacífico junto a México se calientan más de lo normal y esto ocasiona y deriva en la intensificación de los ciclones.

¿Cuáles son las probabilidades de que las lluvias acaben en 2026?

La estimación muestra que hay alrededor de un 80% de probabilidades de que las lluvias se detengan a finales de invierno o principios del próximo año.

