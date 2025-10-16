¡También ellos sufren! Animales, las otras víctimas de las inundaciones en México

Las catastróficas inundaciones registradas en México han cobrado decenas de vidas humanas y dejado miles de damnificados, sin embargo las personas no son las únicas víctimas a causa de las lluvias torrenciales, sino también los animales, muchos de ellos que se aferraron a la vida y otros que fueron rescatados de la corriente.

En los centros de acopio instalados en diversos puntos de México, no solo se pide alimento y productos de primera necesidad para las personas, también para mascotas, ya que al igual que los humanos, perdieron sus hogares y hasta a sus dueños.

Rescate de animales en las inundaciones

Varios de los recates de animales se llevaron a cabo en Poza Rica , Veracruz, una de las zonas más afectadas tras el desbordamiento del Río Cazones. La fuerza del agua arrasó con casas, árboles, postes de electricidad y personas, lo que provocó una verdadera emergencia en la región.

A pesar de la corriente y lo peligroso que es caminar en un lugar inundado, algunas personas pusieron en riesgo su vida para rescatar a algunos animales.

De acuerdo con los primeros reportes, al rededor de 50 mascotas fueron rescatadas en Veracruz, muchas de ellas ya regresaron con sus familias, pero otras siguen sin hallarlas, pues la corriente los arrastró por varios kilómetros.

Animales luchan contra la corriente en Poza Rica

En las redes ya podemos encontrar imágenes de animales en las inundaciones, entre ellas un video de un perrito aferrado a un portón para no ser arrastrado.

El valiente can de pelo negro se aferró en los tubos de un portón ubicado en la colonia Villa de las Flores el 9 de octubre con sus garras y dientes. El video rompió corazones entre los amantes de los animales e hizo que muchos internautas preguntaran si el perrito logró sobrevivir.

¡No puede ser! 🐶🌊😔 En un video quedó captado el momento en que un perrito lucha por su vida contra la fuerte corriente en Poza Rica, Veracruz



Héroe de cuatro patas en Veracruz

Algunos animales también acapararon las cámaras en medio del desastre, ya que un video mostró como un pequeño perrito ayuda a remar a quienes aparentemente son sus dueños para salir de la inundación.

En medio del caos, un héroe de cuatro patas 🐾✨ ¡Un valiente perrito se convierte en un faro de esperanza durante las fuertes inundaciones en Poza Rica, Veracruz! 💧🐶



