Fechas clave de la entrega de apoyo a damnificados por las lluvias; requisitos

El gobierno federal anunció el arranque de un programa de apoyo a damnificados para las familias cuyas viviendas resultaron afectadas por las intensas lluvias que provocaron inundaciones y daños estructurales en varios estados del país.

La Secretaría de Bienestar realizó un censo preliminar en el que identificó a más de 70,000 viviendas dañadas y dio a conocer los plazos y las condiciones para acceder a los recursos. Este apoyo es parte de una estrategia de atención emergente que contempla distintos niveles de daño: daños medios, graves y pérdida total de vivienda, así como apoyo al comercio, al campo y a la ganadería.

A continuación, te compartimos las fechas y los requisitos que deberán cumplir las familias en las entidades afectadas para recibir el apoyo económico.

¿Cuándo comienza la entrega de apoyos a damnificados por las lluvias?

La Secretaría de Bienestar informó que las fechas de entrega del primer apoyo de $20,000 pesos para las familias cuya vivienda ya fue censada serán las siguientes:

Estados de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí: Comenzará a partir del miércoles 22 de octubre de 2025

de 2025 Estado de Hidalgo: El calendario de entregas va del 25 de octubre al 5 de noviembre.

La convocatoria se hará por medio de mensajes SMS al teléfono celular de los beneficiarios para indicar fecha, hora y lugar de cobro; además, se desplegarán servidores de la nación quienes informarán casa por casa, incluso mediante megáfonos, para asegurar que el apoyo llegue de forma ordenada.

Este primer pago antecede la segunda fase del apoyo, que contempla montos de $25,000 a $70,000 pesos según el grado de afectación y zona de riesgo.

Requisitos para recibir el apoyo a damnificados por las lluvias

Para recibir el apoyo económico, las familias deben haber sido censadas previamente por la Secretaría de Bienestar. En total se registraron hasta ahora 70,445 viviendas, de una estimación aproximada de 100,000 viviendas dañadas.

Este censo fue fundamental para identificar a los beneficiarios elegibles y establecer los plazos de pago a cada uno de los estados afectados. Los requisitos indispensables que deberán de presentar las familias afectadas en el momento de la entrega del apoyo económico son los siguientes:

Presentar el talón que se les entregó cuando fueron censados

Identificación oficial con fotografía

No se entregará el apoyo sin estos documentos, por lo que se recomienda a las familias damnificadas tenerlos listos para agilizar el trámite. Asimismo, es importante estar atento al mensaje de convocatoria y acudir al lugar, fecha y hora indicados para evitar contratiempos.

