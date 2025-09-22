El ciclón Narda sigue causando lluvias fuertes; estos son los 3 estados de México más afectados por el clima

El ciclón Narda sigue afectando el clima y provocando fuertes lluvias en al menos tres estados de la República mexicana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este 23 de septiembre se prevén precipitaciones muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

Mientras que el ciclón Narda afecta el clima en estas entidades, el monzón mexicano también estará causando lluvias acompañadas con descargas eléctricas en: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

¿Dónde se encuentra el ciclón Narda?

Este 23 de septiembre, el ciclón Narda permanecerá en el suroeste de Jalisco; sin embargo, se espera que para el miércoles 24 de septiembre, el ciclón comience a alejarse de las costas mexicanas.

No obstante, mientras el ciclón se aleja, sus desprendimientos nubosos en interacción con el monzón mexicano, mantendrá lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noreste, norte y occidente de México.

¿En qué estados va a llover hoy 23 de septiembre?

Este 23 de septiembre, se registrarán lluvias provocadas por el ciclón Narda y el monzón mexicano en las siguientes entidades:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas.

: Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México , Estado de México , Morelos y Tabasco.

, , Morelos y Tabasco. Intervalos de chubascos: Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas: Zacatecas y Aguascalientes.

¿Cuándo terminarán las lluvias en 2025?

En México, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y distintas noticias recientes, la temporada de lluvias 2025 se proyecta que termine aproximadamente el 30 de noviembre de 2025.

Mientras tanto, toma en cuenta las condiciones del clima en México este martes 23 de septiembre y mejor no olvides tu paraguas.

