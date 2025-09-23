Ofertas imperdibles en frutas y verduras del Martes de Frescura de Walmart

Comprar el súper es cada vez más caro y por ello, en Walmart ponen las frutas, verduras y carnes en promoción como parte del Martes de Frescura y en adn Noticias te decimos cuáles son todas las ofertas para que aproveches y ahorres una lanita.

Ofertas en frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart

Las frutas y verduras que tienen descuento hoy 23 de septiembre en Walmart son:

Jitomate saladet: 19.90 pesos el kilo

Piña miel: 24.90 pesos el kilo

Aguacate Hass: 28.90 pesos el kilo

Papa blanca: 29.90 pesos el kilo

Limón sin semilla: 29.90 pesos el kilo

Pepino: 24.90 pesos el kilo

Limón agrio: 29.90 pesos el kilo

Perón Golden Chihuahua: 29.90 pesos el kilo

Naranja: 19.90 pesos el kilo

Manzana granny Smith: 3990 pesos el kilo

Champiñones: 99.00 pesos el kilo

Jícama: 19.90 pesos el kilo

Kiwi verde: 79.00 pesos el kilo

Durazno amarillo: 49.90 pesos el kilo

Nectarina amarilla: 49.90 pesos el kilo

Melón chino: 19.90 pesos el kilo

Carnes y mariscos con descuento en Walmart

Mientras que las carnes y mariscos que tienen descuento en el Martes de Frescura de Walmart son:

Filete de tilapia: 115.00 pesos la charola con 900 gramos

Filete de atún fresco: 315.00 pesos la charola con 400 gramos

Medallones de atún Dolores: 229.00 pesos

Cubitos de atún Dolores: 64.00 pesos los 200 gramos

Atún ahumado estilo marlín: 265.00 pesos

Cubos de atún con camarones: 64.00 pesos

Filete de atún con costra de ajonjolí: 134.00 pesos los 300 gramos

Medallón de atún Dolores premium: 134.00 pesos los 300 gramos

Medallón de atún pimienta limón: 134.00 pesos

Carne para hamburguesa: 64.00 pesos los 400 gramos

Camarón chico sin cabeza: 199.00 pesos los 700 gramos

Otras ofertas del Martes de Frescura de Walmart

Pero esas no son las únicas ofertas , también puedes ahorrar comprando pan de muerto por pieza o en charola, pan blanco. Además, hay 20% de descuento en cafés, tés y sustitutos; 30% de descuento en cereales y barras y en mayonesas, aderezos y salsas.

