Ofertas imperdibles en frutas y verduras del Martes de Frescura de Walmart
Para que ahorres dinero, cada semana en la tienda física y en línea de Walmart puedes disfrutar de ofertas en una gran variedad de alimentos.
Comprar el súper es cada vez más caro y por ello, en Walmart ponen las frutas, verduras y carnes en promoción como parte del Martes de Frescura y en adn Noticias te decimos cuáles son todas las ofertas para que aproveches y ahorres una lanita.
Ofertas en frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart
Las frutas y verduras que tienen descuento hoy 23 de septiembre en Walmart son:
- Jitomate saladet: 19.90 pesos el kilo
- Piña miel: 24.90 pesos el kilo
- Aguacate Hass: 28.90 pesos el kilo
- Papa blanca: 29.90 pesos el kilo
- Limón sin semilla: 29.90 pesos el kilo
- Pepino: 24.90 pesos el kilo
- Limón agrio: 29.90 pesos el kilo
- Perón Golden Chihuahua: 29.90 pesos el kilo
- Naranja: 19.90 pesos el kilo
- Manzana granny Smith: 3990 pesos el kilo
- Champiñones: 99.00 pesos el kilo
- Jícama: 19.90 pesos el kilo
- Kiwi verde: 79.00 pesos el kilo
- Durazno amarillo: 49.90 pesos el kilo
- Nectarina amarilla: 49.90 pesos el kilo
- Melón chino: 19.90 pesos el kilo
Carnes y mariscos con descuento en Walmart
Mientras que las carnes y mariscos que tienen descuento en el Martes de Frescura de Walmart son:
- Filete de tilapia: 115.00 pesos la charola con 900 gramos
- Filete de atún fresco: 315.00 pesos la charola con 400 gramos
- Medallones de atún Dolores: 229.00 pesos
- Cubitos de atún Dolores: 64.00 pesos los 200 gramos
- Atún ahumado estilo marlín: 265.00 pesos
- Cubos de atún con camarones: 64.00 pesos
- Filete de atún con costra de ajonjolí: 134.00 pesos los 300 gramos
- Medallón de atún Dolores premium: 134.00 pesos los 300 gramos
- Medallón de atún pimienta limón: 134.00 pesos
- Carne para hamburguesa: 64.00 pesos los 400 gramos
- Camarón chico sin cabeza: 199.00 pesos los 700 gramos
Otras ofertas del Martes de Frescura de Walmart
Pero esas no son las únicas ofertas , también puedes ahorrar comprando pan de muerto por pieza o en charola, pan blanco. Además, hay 20% de descuento en cafés, tés y sustitutos; 30% de descuento en cereales y barras y en mayonesas, aderezos y salsas.
