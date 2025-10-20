El frente frío 8 traerá lluvias torrenciales para la mayoría de los estados en México

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias serán un gran problema en México este lunes 20 de octubre, con algunos estados en alerta por tormentas de hasta 150 milímetros.

De igual manera, el frente frío número 8 se encuentra en interacción con el canal de baja presión y esto aumentará las posibilidades de lluvias fuertes, junto con un descenso de las temperaturas, por lo que, además de un paraguas, un buen suéter también será clave.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Estados que sufrirán por lluvias en México

Es así que para el lunes 20 de octubre, el SMN pone una alerta especial para la región de Los Tuxtlas y Olmecas en Veracruz, por lluvias fuertes con puntuales intensas que pueden provocar severas afectaciones. Una situación de focos rojos que también aplica para Chiapas, en la región de la Selva y Soconusco.

Por si fuera poco, la región de Papaloapan en Veracruz también sería afectada por tormentas fuertes, así como Oaxaca en Papaloapan, Istmo y la Sierra Norte, junto con el estado de Tabasco en la zona de Chontalpa.

Otros estados con lluvias fuertes aseguradas son: Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con otras entidades que también sufrirían como el Estado de México, Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango y Tamaulipas.

Por último, en donde no tienen nada de qué preocuparse respecto a las lluvias son: Chihuahua, San Luis Potosí, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México, ya que en dichos estados será predominante un clima soleado y despejado.

Estados en alerta por bajas temperaturas

Cabe destacar que el frente frío 8 provocará sensaciones de 0 grados e incluso menores durante la madrugada en:

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del martes : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.