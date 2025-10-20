Lunes 20 de octubre: Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex; evita la multa y planifica tu ruta

El programa Hoy No Circula del lunes 20 de octubre en CDMX y Edomex restringe autos con engomado amarillo y terminación 5 y 6 con holograma 1 o 2. Aquí te explicamos el horario, el alcance y los vehículos exentos.

Te explicamos cuáles son las multas a las que te puedes hacer acreedor si no cumples con el calendario del Hoy No Circula. Planea tu semana tomando en cuenta el día o los días en el que tu auto no circula.

¿Qué vehículos tienen restricción este lunes y cuál es el horario?

Para el lunes 20 de octubre de 2025, quedan afectados los automóviles con terminación de placa 5 y 6, con engomado de color amarillo, y que cuenten con holograma 1 o 2.

Es importante que tomes en cuenta que el programa Hoy No Circula impuesto por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX opera en un horario fijo: desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en la zona metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México, donde desde el 1 de julio aumentó su cobertura.

Este lunes, quienes tengan esa terminación de placa y holograma deberán planificar con antelación para evitar sanciones. Las multas por incumplir el programa Hoy No Circula puede afectar tu bolsillo. En la CDMX, las multas van de $2,262 a $3,394 pesos (20 a 30 UMAs), y en el Edomex, de $2,074 a $3,112 pesos.

¿Dónde aplica y quiénes están exentos?

Desde el 1 de julio de 2025 el programa ya no sólo cubre la Ciudad de México y la zona conurbada tradicional, sino que también se extendió a 30 municipios del Valle de Toluca en el Estado de México.

Están exentos del Hoy No Circula los vehículos como tractores agrícolas, maquinaria de construcción, motocicletas de menos de 400 kg, los eléctricos, híbridos categoría I y II, autos antiguos o clásicos, entre otros casos contemplados por la normativa. Si tu auto entra en alguna de estas categorías, es importante que cuentes con la documentación que lo compruebe para evitar contratiempos.

Con esta información clave, podrás salir a la calle tranquilo este lunes 20 de octubre. Simplemente recuerda verificar tu holograma, placa y color de engomado, revisa si aplicas en la zona de restricción y considera alternativas de transporte si tu vehículo está contemplado en el programa.