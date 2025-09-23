Narda se convierte en huracán categoría 1; ocasionará fuertes lluvias

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó que la tormenta tropical Narda se convirtió en huracán categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140 kilómetros por hora con un desplazamiento hacia el oeste.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Narda?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) los desprendimientos nubosos de Narda provocarán lluvias fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán. Además de rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas.

Es importante señalar que las lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Esto puede provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Por ello, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos que emiten Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua.

Ubicación del huracán categoría 1, Narda

A las 09:00 horas, Narda se intensificó y se convirtió en huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localizó a 475 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima y a 480 kilómetros al sur suroeste de Playa Pérula, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de 170 kilómetros por hora.

Recomendaciones ante un huracán

Los huracanes son fenómenos meteorológicos que se forman como un remolino en embudo y pueden provocar fuertes lluvias, se pueden intensificar hasta llegar a categoría 5 y generar desastres.

Así que es muy importante que te mantengas informado y tomes previsiones:

Ten a la mano artículos de emergencia como botiquín, radio, linterna, documentos personales y agua purificada.

Si tu casa no está en una zona de riesgo retira antenas, rótulos y objetos colgantes.

Limpia la azotea, desagües, canales y coladeras.

Lleva a tus mascotas contigo.

Si ti casa es segura mantente alejado de puertas y ventanas.

No prendas veladoras, ni lámparas y ten a la mano artículos de emergencia.

