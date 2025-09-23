inklusion.png Sitio accesible
Nota

5 seguros del IMSS a los que tienen acceso los trabajadores independientes y cómo hacer tu registro en 5 minutos

Te damos una guía fácil para realizar tu registro voluntario al IMSS si eres trabajador independiente y si vives en el extranjero.

1 minutos de lectura.
Escrito por: Tania Itzel Vargas

Durante la Mañanera de este martes 23 de septiembre, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ), Zoé Robledo, informó acerca del aseguramiento de los trabajadores independientes en el IMSS. El funcionario dio a conocer que las personas que se afilien de manera voluntaria al seguro social cuentan con 5 seguros del IMSS.

Pero, según el funcionario, los trabajadores independientes que se afilien al IMSS no solo cuentan con todos los servicios y pueden asegurar a sus beneficiarios. Te contamos cómo puedes hacer tu registro.

Estos son los 5 seguros del IMSS para trabajadores independientes

Según lo que explicó Zoé Robledo, el IMSS tiene disponibles 5 tipos de seguros con los que cuentan los trabajadores independientes afiliados:

  1. Enfermedades y maternidad: Atención médica, cirugías y medicamentos
  2. Riesgos de trabajo: Pago por incapacidad y accidentes laborales
  3. Invalidez y vida: Pensión por invalidez o fallecimiento
  4. Retiro: Ahorro para el retiro
  5. Guarderías y prestaciones sociales: Estancias infantiles (0 a 4 años)

¿Cómo hacer mi registro al IMSS como trabajador independiente?

Hoy en día, puedes realizar tu inscripción al IMSS como trabajador independiente desde tu computadora o celular. Únicamente sigue estos sencillos pasos:

  • Ingresa a la página del IMSS en este ENLACE
  • Pon tu CURP, NNS y contacto
  • Selecciona el periodo de pago
  • Agrega a tus beneficiarios

Beneficios para trabajadores migrantes afiliados al IMSS

Zoé Robledo dio a conocer que los mexicanos que viven en el extranjero también pueden afiliarse como trabajadores independientes al IMSS, a través de su tarjeta Finabien pueden realizar su pago.

Los mexicanos en el extranjero tienen acceso a orientación médica telefónica y teleconsulta a partir del 1 de diciembre.

