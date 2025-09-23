EUA en alerta por nuevo caso de gusano barrenador muy cerca de la frontera con México
Las autoridades de Estados Unidos aseguraron que no dependerán de México para el suministro de alimentos y este nuevo caso es una amenaza para la industria.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que México confirmó un nuevo caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo, muy cerca de la frontera entre ambas naciones y dicho hallazgo representa una amenaza para la industria ganadera estadounidense.
A través de un comunicado, las autoridades estadounidenses mencionaron que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), detectó el nuevo caso en Sabinas Hidalgo, a menos de 112 kilómetro de la frontera.
Estados Unidos no dependerá de México
Estados Unidos mencionó que ante el hallazgo del nuevo caso, es prioridad absoluta proteger a la nación del gusano barrenador y una prioridad absoluta para la Administración del presidente Donald Trump.
La titular de Agricultura, Brooke L. Rollins, dijo que a México se le han brindado todas las oportunidades y recursos necesarios para contrarrestar, pero Estados Unidos no dependerá de México para el suministro de alimentos.
¿Estados Unidos tomará medidas?
- Luego de las detecciones en Oaxaca y Veracruz, Estados Unidos cerró los puertos de entrad del sur al comercio de ganado después de que se reportara un caso a 600 kilómetros de la frontera con Estados Unidos
- El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) realiza auditoría mensuales de la respuesta de México y ayuda a desarrollar un plan de captura basado en el riesgo, especialmente en Veracruz
- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apoya la vigilancia, el intercambio de inteligencia y la planificación de emergencias
Síntomas, cómo se contagia y tipos de miasis por gusano barrenador
Se detectó el primer caso de misil por gusano barrenador en humanos en México, te explicamos, qué es, cómo se contagia, cuáles son los tipos y síntomas.
¿Qué pide EUA a México para evitar más casos de gusano barrenador?
La Secretaría de Agricultura Norteamericana llama a los residentes de la frontera sur a revisar mascotas y ganador para detectar signos del gusano barrenador, busquen heridos que supuren o se agranden, así como signos de malestar.
Además, buscar larvas y huevos del gusano o alrededor de las aberturas corporales como nariz, orejas, genitales o el ombligo de los animales recién nacidos.
