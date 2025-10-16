Fuertes lluvias provocan suspensión de clases en estos municipios de Sinaloa

Este jueves 16 de octubre, la Secretaría de Educación y Cultura (SEPyC) de Sinaloa suspendieron las clases en el horario matutino en varios municipios del estado debido a las intensas lluvias y tormentas eléctricas que azotaron la región desde la madrugada.

La dependencia informó que la decisión se tomó por recomendación de Protección Civil, ante el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas.

Los municipios afectados son Mazatlán , Elota, Concordia, San Ignacio, Cosalá, Rosario y Escuinapa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué grados no tienen clases en Sinaloa?

La suspensión de clases es para instituciones educativas de nivel básico y medio superior en los municipios mencionados.

Además de las escuelas públicas, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES) también suspendieron actividades en el turno matutino en la zona sur del estado.

Clima en Sinaloa este jueves

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron alertas por lluvias puntuales fuertes en el sur de Sinaloa.

De acuerdo a las autoridades, estas precipitaciones fueron provocadas por la interacción de una zona de baja presión con humedad tropical proveniente del Pacífico, lo que generó tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la madrugada.

Inundaciones en Sinaloa

Usuarios en redes sociales reportaron el pasado fin de semana inundaciones en diversas zonas de Mazatlán , especialmente en áreas como la Zona Dorada, donde las lluvias provocaron el cierre de tramos viales y afectaron la circulación vehicular.

Además, se registraron apagones intermitentes en varias colonias, dejando sin energía eléctrica a decenas de familias y negocios durante gran parte de la noche.

Habitantes de Poza Rica, Veracruz, le reclaman a ClaudiaSheinbaum [VIDEO] La presidenta fue a una de las zonas más afectadas por las lluvias y los habitantes le exigieron respuesta ante la situación

Recomendaciones de Protección Civil

Las autoridades de Protección Civil instaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a evitar transitar por zonas inundadas, en caso de que estas se presenten.

Además, se recomendó extremar precauciones, especialmente en áreas propensas a encharcamientos y desbordamientos de arroyos, así como a reportar cualquier emergencia a los números de atención establecidos.

La situación continúa siendo monitoreada por las autoridades estatales y federales, quienes mantienen activas las alertas y trabajan en la atención de los daños ocasionados por las lluvias.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.