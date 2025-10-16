Lluvias intensas, trombas y rachas de viento afectarán el clima en México este 16 de octubre
Conagua señaló que una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico afectará con tormentas más de 20 estados de México; pronósticos del clima.
Los pronósticos del clima en México para este jueves 16 de octubre no lucen tan alentadores, pues de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se prevé que durante esta fecha una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico afecte a estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero con intensas lluvias y oleaje elevado.
A través del informe emitido por medio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se señaló que de igual forma se prevé que el frente frío número 7 se extienda sobre la frontera del norte de México, lo cual en interacción con otros eventos naturales, provocarán bajas temperaturas y rachas fuertes de viento.
Por otro lado, se señaló que una circulación ciclónica en altura en el noreste de México, provocará que el clima esté acompañado de lluvias y chubascos en entidades como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Pronósticos de lluvia en México para el 16 de octubre
De acuerdo con lo mencionado en el informe de la Conagua, serán Chiapas, Oaxaca, Nayarit, Jalisco, Guerrero y Yucatán, los estados del país que se verán más afectados por las lluvias . El resto de los pronósticos son los siguientes:
- Lluvias muy fuertes e intensas: Chiapas y Oaxaca
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Nayarit, Jalisco, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco y Campeche
- Intervalos de chubascos: Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Morelos y Puebla
- Lluvias aisladas: Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala
Pronósticos de rachas fuertes y oleaje elevado en México
Los estados del país que tendrán intensas rachas de viento y oleaje elevado son:
- Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Oaxaca y Chiapas
- Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas y Tamaulipas
- Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; y costas de Oaxaca y Chiapas
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
Clima en México para el 16 de octubre: temperaturas altas
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Clima en México para el 16 de octubre: bajas temperaturas
- Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz
