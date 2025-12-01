Diciembre congelado: El aire polar azotará varios estados en México y el frente frío cambiará el clima

El clima de invierno comienza a ser más intenso en México. Basta decir que el frente frío número 17 será uno de los más intensos de la temporada y afectará una gran cantidad de estados, en conjunto con una masa de aire polar que se extiende desde el norte al centro de la República.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hay varios fenómenos climatológicos que afectarán a nuestro país con un descenso puntual de las temperaturas, provocando que varios estados puedan llegar a los 0 grados e incluso menos.

Estados afectados por el clima frío este 1 de diciembre

De acuerdo con el SMN, la combinación del frente frío 17, una masa de aire polar, una vaguada en niveles medios y una corriente de chorro polar provocará que los siguientes estados tengan una sensación helada durante el comienzo de la semana:

Temperaturas de 0 a 5 grados:



Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Temperaturas menores a los 0 grados:



Baja California

Sonora

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

El punto de mayor frío será durante la madrugada y la noche, por lo que se recomienda a las personas evitar salir o, en su defecto, hacerlo bien abrigados para no sufrir complicaciones de salud por las bajas temperaturas.

¿Seguirán las lluvias en diciembre?

La temporada de lluvias del 2025 ha sido una de las más fuertes en la historia de México. A pesar de que debía terminar este 30 de noviembre, se espera que el 1 de diciembre todavía haya algunas tormentas. Según el SMN, así serían las lluvias:



I ntervalos de chubascos (5 a 25 mm) : San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

: San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Hidalgo (regiones Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

