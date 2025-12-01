Última oportunidad este 2025 para registrarte a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores
Revisa el calendario oficial de registro para la Pensión Bienestar para personas mayores y Mujeres Bienestar; estos son los documentos necesarios.
La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que la Pensión Bienestar para Adultos Mayores tendrá un nuevo registro enfocados a las personas que ya cumplieron 65 años.
El registro también estará disponible para el programa Pensión Mujeres Bienestar, en este caso para las mexicanas que tengan 60 años a partir del 1 de diciembre.
Calendario oficial de registro para la Pensión Bienestar
- A, B, C: Lunes 1 , 8 de diciembre
- D, E, F, G y H: Martes 2 y 9 de diciembre
- I, J, K, L y M: Miércoles 3 y 10 de diciembre
- N, Ñ, O, P, Q y R: Jueves 4 y 11 de diciembre
- S, T , U, V, W, X, Y y Z: Viernes 5, 12 de diciembre
- Todas las letras: Sábado 6 y 13 de diciembre
¿Cuáles son los documentos necesarios?
- Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte, cartilla, célula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.
- CURP: Impresión reciente
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio: No mayor a 6 meses, teléfono, luz, agua o predial
- Teléfono de contacto: Celular y de casa
