Última oportunidad este 2025 para registrarte a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que la Pensión Bienestar para Adultos Mayores tendrá un nuevo registro enfocados a las personas que ya cumplieron 65 años.

El registro también estará disponible para el programa Pensión Mujeres Bienestar, en este caso para las mexicanas que tengan 60 años a partir del 1 de diciembre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Calendario oficial de registro para la Pensión Bienestar

A, B, C: Lunes 1 , 8 de diciembre

D, E, F, G y H: Martes 2 y 9 de diciembre

I, J, K, L y M: Miércoles 3 y 10 de diciembre

N, Ñ, O, P, Q y R: Jueves 4 y 11 de diciembre

S, T , U, V, W, X, Y y Z: Viernes 5, 12 de diciembre

Todas las letras: Sábado 6 y 13 de diciembre

¿Cuáles son los documentos necesarios?

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte, cartilla, célula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

CURP: Impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio: No mayor a 6 meses, teléfono, luz, agua o predial

Teléfono de contacto: Celular y de casa

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

