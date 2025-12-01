inklusion.png Sitio accesible
México
Nota

Última oportunidad este 2025 para registrarte a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores

Revisa el calendario oficial de registro para la Pensión Bienestar para personas mayores y Mujeres Bienestar; estos son los documentos necesarios.

pension_bienestar_registro.jpg
@A_MontielR | adn Noticias
Actualizado el 01 diciembre 2025 09:19hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que la Pensión Bienestar para Adultos Mayores tendrá un nuevo registro enfocados a las personas que ya cumplieron 65 años.

El registro también estará disponible para el programa Pensión Mujeres Bienestar, en este caso para las mexicanas que tengan 60 años a partir del 1 de diciembre.

Calendario oficial de registro para la Pensión Bienestar

  • A, B, C: Lunes 1 , 8 de diciembre
  • D, E, F, G y H: Martes 2 y 9 de diciembre
  • I, J, K, L y M: Miércoles 3 y 10 de diciembre
  • N, Ñ, O, P, Q y R: Jueves 4 y 11 de diciembre
  • S, T , U, V, W, X, Y y Z: Viernes 5, 12 de diciembre
  • Todas las letras: Sábado 6 y 13 de diciembre

¿Cuáles son los documentos necesarios?

  • Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte, cartilla, célula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.
  • CURP: Impresión reciente
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio: No mayor a 6 meses, teléfono, luz, agua o predial
  • Teléfono de contacto: Celular y de casa

Pensiones
