Lista completa de municipios que deben hacer el cambio de horario en México este 2 de noviembre

Este domingo 2 de noviembre entra en vigor el horario de invierno en 33 municipios de México, ubicados en la frontera norte del país. Millones de personas tendrán que hacer un cambio en sus relojes y aquí en adn Noticias te contamos los detalles.

Durante años el cambio de horario fue una “tradición” en México, pero esta medida quedó eliminada en el 2022, aunque algunas partes del país todavía tienen que hacerlo para no tener una diferencia de horario tan grande con sus contrapartes estadounidenses.

Municipios de México donde aplica el cambio de horario

Es así que, aunque la lista es reducida, en ella aparecen puntos clave en donde sus actividades comerciales se encuentran directamente ligadas al intercambio con Estados Unidos:

Coahuila:

Acuña

Allende

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Morelos

Nava

Ocampo

Piedras Negras

Villa Unión

Zaragoza

Tamaulipas:

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

Baja California:

Ensenada

Mexicalia

Playa Rosarito

Tecate

Tijuana

Chihuahua:

Coyame del Sotol

Ojinaga

Manuel Benavides

Janos

Ascensión

Juárez

Praxedis G. Guerrero

Guadalupe

Nuevo León:



Anáhuac

Los Aldama



¿Qué hora es con el cambio de horario?

La modificación del horario de invierno obliga a las personas de dichos municipios a atrasar el reloj una hora, es por eso que miles de personas han sido sorprendidas por tener un día “más largo de lo común”.

La medida no aplica en la Ciudad de México (CDMX) ni en los estados del país que no aparecen en la lista, ya que en el 2022 fue eliminada de manera definitiva.

