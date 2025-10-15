Piden a jóvenes no acudir a antros tras la desaparición de Carlos Emilio Galván en Mazatlán

Héctor Vela Valenzuela, secretario general de gobierno de Durango, hizo un llamado a los jóvenes para que eviten acudir a lugares como antros, particularmente durante la noche y hasta altas horas de la madrugada, luego de la reciente desaparición de Carlos Emilio Galván , un joven duranguense en el puerto de Mazatlán.

A pesar de la situación, afirmó que el puerto de Mazatlán “se encuentra en perfecto estado”, destacando que es uno de los destinos turísticos más importantes, especialmente para las familias de Durango y la región Lagunera.

El funcionario mencionó que no busca generar una “alarma”, pero ante los incidentes registrados, especialmente en relación con los antros, recomendó disfrutar del lugar con precaución y retirarse a tiempo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

“No queremos estigmatizar nada, yo mismo mi familia hace dos fines de semana se fueron a vacacionar al puerto no pasó nada, están bien las cosas en lo general. Pero si ya vimos que hay temas en los antros en las noches, en las madrugadas, pues evitémoslo”, indicó.

¡Un caso indignante! 😡 Carlos Emilio Galván desapareció luego de ir al baño en el restaurante Terraza Valentino's en Mazatlán, Sinaloa



Su familia lo sigue buscando y exigen su pronta aparición 💔 pic.twitter.com/wIkzaS9DLl — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 14, 2025

Carlos fue al baño y desapareció en un bar en Mazatlán

Carlos Emilio Galván, joven de 21 años está desaparecido desde el pasado 5 de octubre. Fue visto por última vez entrando al baño del bar Terraza Valentino, en la Zona Dorada del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Según los informes, Carlos Emilio viajó junto a su familia desde Durango para pasar el fin de semana en el puerto y celebrar su cumpleaños. La noche del sábado 4, después de cenar con sus padres y primas, el grupo decidió separarse: los adultos regresaron al lugar donde se hospedaban, mientras que Carlos Emilio se quedó con dos de sus primas en el bar.

Alrededor de las 2:30 de la madrugada del domingo, Carlos Emilio les comentó que iría al baño, pero no regresó a la mesa. Tras buscarlo dentro del establecimiento y en los alrededores sin éxito, sus primas regresaron al hotel para informar a la familia. Desde entonces no se volvió a tener contacto con él.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.