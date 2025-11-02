Anuncian mega marcha de transportistas desde el Edomex hacia la CDMX este 3 de noviembre; estos son los principales puntos afectados

Este lunes 3 de noviembre promete ser un caos en el Estado de México (Edomex) y en la Ciudad de México (CDMX), pues transportistas anunciaron una mega marcha que partirá de distintos puntos del Edomex con dirección al Zócalo capitalino.

Por medio de un comunicado, la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C. dio a conocer que llevarán a cabo esta manifestación para exigir la localización de un compañero desaparecido en Jilotepec.

Lista de principales puntos afectados por la megamarcha de transportistas en Edomex

De acuerdo con el comunicado de los transportistas, la mega marcha avanzará rumbo al corazón de la CDMX desde distintos puntos del Edomex que son las principales entradas hacia la capital mexicana.

En su comunicado, la Alianza de Autotransportistas Autónomos enlista los siguientes puntos que serán los más afectados durante la movilización masiva que se tiene programada para el día de mañana, lunes 3 de noviembre:

Jilotepec

Atlacomulco

Lerma

Santiago Tianguistenco

Valle de Bravo

Toluca

Naucalpan

Cuautitlán Izcalli

Coyotepec

Tepotzotlán

Es probable que esta movilización de transportistas ocasione tráfico severo en vías principales como la carretera México-Toluca, la Toluca-Naucalpan y la Toluca-Atlacomulco.

