Confirmado: Adultos mayores que deberán esperar más para recibir su Pensión Bienestar en noviembre 2025

El programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dependiente de la Secretaría del Bienestar, tendrá un ajuste en su calendario de pagos para el bimestre noviembre-diciembre de 2025; esto quiere decir que algunos beneficiarios podrían resultar afectados porque deberán esperar más para tener su dinero.

Aunque el Gobierno Federal aún no ha publicado de forma oficial un calendario de pagos de noviembre de la Pensión Bienestar definitivo, ya circulan versiones tentativas que los ciudadanos deberían tener en cuenta. En concreto, se ha confirmado que el pago que forma parte de la última dispersión del año de este programa se suspenderá el lunes 17 de noviembre. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuándo empieza el pago de adulto mayor en el mes de noviembre?

Aunque la Secretaría del Bienestar suele publicar el calendario oficial de pagos en los primeros días del mes, en el caso de noviembre-diciembre de 2025 aún no se ha publicado la fecha exacta.

De acuerdo con información preliminar, el calendario tentativo de pago para la Pensión Bienestar inicia aproximadamente el lunes 3 de noviembre, según la letra inicial del primer apellido del beneficiario. Se espera que con cada bimestre, los beneficiarios con apellidos que empiezan por “A”, sean los primeros en recibir su apoyo de $6,200 pesos.

Sin embargo, los adultos mayores deben estar al tanto para consultar su día exacto de pago, pues aunque el periodo de dispersión inicia en los primeros días del mes, la suspensión del día 17 alterará el orden habitual.

¿Qué día se suspenden los pagos de la Pensión Bienestar?

La suspensión del pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores se dará el lunes 17 de noviembre de 2025. Esa fecha es considerada feriado oficial por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana, tercer lunes de noviembre, y por ley los bancos permanecen cerrados, incluyendo el Banco del Bienestar, encargado de la dispersión de estos apoyos.

En consecuencia, los bancos no operarán y los depósitos no se harán ese día, por lo que los beneficiarios que normalmente cobrarían ese día deberán esperar un día más. Es importante que si eres beneficiario estés al pendiente de este cambio, para que no vayas al banco en vano o supongas que el pago se retrasó por error.

La fecha ya está contemplada como un día feriado en el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por lo que te conviene revisar el calendario de la Pensión Bienestar para confirmar tu nuevo día de cobro.

Aunque el calendario oficial de la Pensión Bienestar de noviembre aún no se difunde, la información disponible permite anticipar y planear el cobro sin contratiempos. Mantente pendiente de las actualizaciones en adnNoticias para confirmar tu día exacto de pago.

¿Cuánto les depositan a los adultos mayores en noviembre?

Es importante señalar que esta pensión destinada para adultos mayores de 65 años, otorga el apoyo económico de $6,200 pesos bimestrales, los cuales se deben pagar de conformidad a los calendarios establecidos por las autoridades.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.