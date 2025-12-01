Bloqueos de agricultores hoy 1 de diciembre: carreteras paralizadas y caos vial

México inicia este lunes con nuevas afectaciones en carreteras por transportistas y agricultores tras casi una semana de bloqueos consecutivos en distintas regiones del país.

A lo largo de la semana pasada, las interrupciones al tránsito —principalmente encabezadas por productores agrícolas— se han registrado en estados como Chihuahua, Chiapas, Veracruz, Sonora y Sinaloa; este 1 de diciembre el foco vuelve a ponerse en Zacatecas , donde se activaron nuevamente cierres desde las primeras horas del día.

Carreteras cerradas este lunes 1 de diciembre

La (UPAZ) informó que las casetas Osiris y Calera de Víctor Rosales permanecen tomadas, además de cierres intermitentes en los siguientes tramos:



Villa de Cos – Pozo de Gamboa

Ojocaliente – Luis Moya – Loreto

Zacatecas – Trancoso

Valparaíso

Jerez – Tlaltenango

Calera – Toribio

Río Grande – Miguel Auza

Fresnillo, salida a Valparaíso

Aunque cada protesta responde a contextos locales, la constante ha sido la misma: reclamos por trámites agrarios estancados, programas federales sin operación, negarse a la Ley de Aguas y falta de respuesta institucional.

Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas anunció nuevos bloqueos

En Zacatecas, productores mantienen presión ante incumplimientos

En medio de esta ola nacional de movilizaciones, la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas confirmó que este lunes ejecutarán tomas de casetas y bloqueos en múltiples rutas del estado.

La organización señaló que llevan dos años de gestiones sin resultados con autoridades como Conagua, la CFE , la Secretaría de Gobernación y Agricultura.

¿Qué piden los agricultores de Zacatecas?

Los productores insisten en que existen minutas firmadas —incluida una del pasado 20 de noviembre— que no han sido atendidas. Además, denunciaron que fueron citados a una reunión programada para este 1 de diciembre, pero aseguran que nunca recibieron confirmación oficial, lo que detonó la continuidad de los cierres.

Entre los principales problemas se encuentra la falta de regularización de concesiones vencidas, lo que impide a cientos de agricultores incorporarse a programas energéticos o resolver adeudos con la CFE . Aclararon que su protesta es exclusivamente estatal, aunque reconocen que el malestar coincide con inconformidades en otros puntos del país.

Autoridades llaman a extremar precauciones

Se recomienda a los automovilistas programar salidas con anticipación, consultar reportes viales y evitar las zonas bloqueadas durante el resto del día.

