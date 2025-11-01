Avioneta cae en zona rural de Chihuahua y deja dos víctimas

Una tragedia aérea sacudió este sábado al municipio de Santa Isabel, en el estado de Chihuahua, luego de que una avioneta se desplomara en una zona rural cercana al río Santa Isabel, sobre la carretera que conecta con Anáhuac. En el accidente perdieron la vida el piloto Armando Schmitt y su copiloto Jesús Andrés Leyva, según confirmó la Fiscalía General del Estado a medios locales.

El suceso ocurrió alrededor de las 13:44 horas, cuando el Centro de Control C7 de Cuauhtémoc recibió el reporte y activó un operativo de emergencia con bomberos, paramédicos y elementos de seguridad estatal. La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua informó que no se registraron más víctimas, y que la zona fue asegurada de inmediato para evitar riesgos secundarios.

Autoridades responden con rapidez y precisión

Tras recibir el reporte, las corporaciones locales desplegaron equipos especializados para controlar el área y recuperar los cuerpos. La reacción oportuna de los servicios de emergencia evidenció la efectividad de los protocolos en zonas rurales del estado.

De acuerdo con las autoridades, la prioridad fue prevenir incendios o fugas de combustible, mientras personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil asumió las periciales correspondientes. Aún no se han revelado datos sobre la matrícula ni el modelo de la aeronave.

Piloto y copiloto, reconocidos en la comunidad aeronáutica

Las víctimas fueron identificadas como Armando Schmitt, piloto principal, y Jesús Andrés Leyva, copiloto. Ambos contaban con amplia experiencia en operaciones aéreas privadas. La comunidad aeronáutica local lamentó la pérdida de dos profesionales comprometidos con la seguridad y la disciplina del vuelo.

Fuentes cercanas indicaron que las familias de las víctimas reciben acompañamiento y apoyo de organismos de emergencia y asistencia psicológica, incluyendo la Cruz Roja Mexicana.

Investigación busca esclarecer las causas del desplome

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) investigan las causas del accidente. Entre las hipótesis se encuentran posibles fallas mecánicas, condiciones meteorológicas adversas o errores de navegación.

Estos procesos suelen extenderse varias semanas y concluyen con recomendaciones públicas para reforzar la seguridad en vuelos privados, especialmente en aeronaves ligeras.

