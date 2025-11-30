Tu verificación vehicular costaría solo 152 pesos con el nuevo plan 2026

Si tienes vehículo con placas del Estado de México (Edomex), el Paquete Fiscal 2026 trae buenas noticias: las tarifas de verificación bajaría entre 44% y 73%, dependiendo del holograma.

Aquí te explicamos, de manera práctica, cómo quedarían los costos, qué trámites nuevos habrá y qué debes tomar en cuenta rumbo al próximo año, una vez que el Congreso local apruebe el proyecto.

Nuevas tarifas para cada holograma

El Gobierno del Estado propone las siguientes tarifas para 2026:



Holograma 00 : bajaría de mil 131 a 630 pesos

: bajaría de mil 131 a Holograma 0 : bajaría de 566 a 152 pesos

: bajaría de 566 a Hologramas 1 y 2: bajaría de 453 a 152 pesos

Con estos ajustes, la verificación sería significativamente más barata, especialmente para quienes obtienen holograma 0, que tendrá el recorte más grande.

¿Qué trámites nuevos habrá?

El Paquete Fiscal incorpora dos constancias que debes tener en cuenta:



Exento Voluntario (630 pesos): Para vehículos que no están obligados a verificar, pero cuyos dueños quieren un documento oficial. Antes era gratis y ahora se formaliza en la tarifa .

(630 pesos): Para vehículos que pero cuyos dueños quieren un documento oficial. Antes era gratis y . Constancia Tipo Rechazo (39 pesos): Para cuando tu vehículo no pase la prueba. Servirá como comprobante oficial y puede ayudarte a dar seguimiento a reparaciones.

Ojo: las multas no bajan

Aunque la verificación será más barata, la multa por no verificar a tiempo seguirá en tres mil 394 pesos.

Hasta finales de 2025 se mantiene la condonación para quienes no verificaron en los últimos dos años, pero en 2026 todos los autos deberán estar al corriente.

¿Qué cambia en compra-venta de autos usados?

También habrá ajustes para quienes compran o venden autos:



Se aclara cuándo debe pagarse el Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Usados , incluso si la operación no causa IVA

, incluso si la operación no causa Lotes, agencias y vendedores habituales deberán retener y entregar este impuesto al estado.

al estado. Para autos antiguos, el Reporte Técnico ya no solo lo podrá emitir el fabricante: también instituciones autorizadas por Finanzas.

¿Por qué importan las rebajas para 2026?

Las rebajas aliviarán el bolsillo de millones de automovilistas y buscan ordenar trámites que antes generaban confusiones; sin embargo, la obligatoriedad de verificar en 2026 y las multas sin cambios obligan a los conductores a mantenerse al día para evitar sanciones.

