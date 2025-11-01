Incendio en el corazón de Hermosillo cobra la vida de varias personas, confirman autoridades

Un fuerte incendio en una tienda comercial del centro de Hermosillo provocó alarma y tristeza entre los habitantes de la capital sonorense. El siniestro se registró en la sucursal de Waldo’s, ubicada entre las avenidas Doctor Noriega y Matamoros, una de las zonas más concurridas de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades y testigos, una explosión interna habría detonado el fuego que rápidamente se extendió por el local, generando pánico entre empleados, clientes y transeúntes. Bomberos de Hermosillo y elementos de emergencia actuaron con rapidez para evitar que las llamas alcanzaran los comercios aledaños.

Respuesta inmediata de bomberos y cuerpos de rescate

El siniestro desató una movilización masiva de unidades de emergencia. Al menos siete ambulancias, patrullas de Seguridad Pública y cuadrillas del Departamento de Bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas y rescatar a las personas atrapadas.

Gracias a la rápida acción de los equipos, el incendio fue controlado antes de que se propagara a otros edificios del centro histórico. Sin embargo, el saldo humano fue devastador y dejó una huella de dolor en la comunidad.

Víctimas y atención médica tras el siniestro

Autoridades confirmaron el fallecimiento de al menos una persona en el lugar, mientras que varios heridos fueron trasladados a hospitales locales para recibir atención médica especializada. Una unidad del Servicio Médico Forense acudió al sitio para realizar los peritajes correspondientes.

La Cruz Roja Sonora habilitó líneas de apoyo psicológico y médico para las familias afectadas, además de brindar contención emocional a testigos del evento. La solidaridad ciudadana no se hizo esperar, con vecinos ofreciendo agua y cobijo a los rescatistas.

Reacciones oficiales y coordinación gubernamental

El presidente municipal Antonio Astiazarán expresó su pesar en redes sociales y ordenó atención inmediata para los afectados.

Ofrecemos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y mantenemos coordinación con los tres niveles de gobierno, -declaró.

Por su parte, Francisco Matty Ortega, director de Bomberos, informó que las labores de enfriamiento continuarán durante la noche para garantizar la seguridad estructural del inmueble y prevenir nuevos brotes de fuego.

Ante los lamentables hechos donde varias personas fallecieron durante un incendio registrado en el Centro de la Ciudad, he girado instrucciones para que se atienda con emergencia la situación y se brinde la ayuda necesaria por parte del Municipio, a todos los afectados.… — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) November 1, 2025

Suspensión de eventos de Día de Muertos en señal de duelo

En solidaridad con las personas afectadas por el incendio, las autoridades de Hermosillo suspendieron todas las actividades artísticas y culturales del Día de Muertos programadas para este sábado.

El Ayuntamiento se une al sentimiento de tristeza que embarga a nuestra comunidad y reitera su compromiso con el bienestar y la seguridad de todas y todos los hermosillenses, -señala el comunicado.

A través de una publicación en Facebook, el H. Ayuntamiento de Hermosillo, canceló los eventos del VII Festival Tradicional de Día de Muertos, así como el Concurso y la Marcha de las Catrinas que se realizarían en la Plaza Zaragoza.

También agradecieron la comprensión del público y de los artistas ante una decisión basada en el respeto y la empatía hacia las víctimas y sus familias.

Peritos especializados iniciaron investigaciones para determinar las causas exactas del incendio, entre las cuales no se descarta un fallo eléctrico o acumulación de materiales inflamables.

El Ayuntamiento anunció que reforzará los programas de inspección en establecimientos comerciales del centro, con el fin de garantizar la seguridad de empleados y consumidores. También invitó a los ciudadanos a revisar sus equipos eléctricos y conocer los números de emergencia locales.

