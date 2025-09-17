Suspenden clases en FES Zaragoza por amenaza de artefactos explosivos

Durante la mañana de este miércoles 17 de septiembre de 2025, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza anunció que se suspenderían labores por amenazas sobre artefactos que podrían poner en riesgo a la comunidad estudiantil.

Suspenden clases en la FES Zaragoza

De acuerdo con un comunicado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Protección Civil de Iztapalapa realizaron una inspección en la facultad luego de que se reportaran amenazas sobre artefactos.

En la madrugada de este miércoles se recibió un mensaje anónimo donde se amenazaba con la instalación de artefactos

Ante dicha situación, las autoridades ordenaron la suspensión de clases para garantizar la seguridad de alumnos, profesores y personal administrativo.

🚨 Autoridades de la @SSC_CDMX y Protección Civil de Iztapalapa realizan inspección en FES Zaragoza tras reportarse amenazas de posibles artefactos. Por precaución, se suspenden clases para proteger a estudiantes y personal



🎥: @ortega__karen pic.twitter.com/mnkEdAdiw5 — adn40 (@adn40) September 17, 2025

¿Qué hacer ante amenaza de artefacto explosivo?

De acuerdo con el protocolo de artefacto explosivo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se actúa de la siguiente forma:

Ubicación de paquete extraño

Alerta al cuerpo de vigilancia

Se evacua la zona

Se acordona a un radio mínimo de 25 metros

No se realizan transmisiones de radio ni celular a distancias menores a 50 metros

Se da aviso al BLONAE, bomberos, policía

Posteriormente, en caso de considerarse falsa alarma se reanudan las labores con previa aprobación del BLONAE, bomberos y policía.

En caso de explosión se debe hacer lo siguiente:

Tirarse al piso y acercarse a una estructura para protegerse

Evacuar el lugar

Las personas heridas, en medida de lo posible, hacer ruido para ser ubicadas

Teléfonos de emergencia en Ciudad Universitaria

Auxilio UNAM: Directo 55561-61922, 55561-60967 Extensiones 55562-22430.

CAE (Central de Atención de Emergencias) 55561-60523, extensiones 0914 y 0289.

Servicios Médicos Urgencias 55562-20140 y 55562-20202

Sistema de Orientación en Salud 55562-20127

Protección Civil 55562-26556

Línea de Reacción PUMA 55562-26464

Bomberos 56161560 Extensiones 20565 y 20566

