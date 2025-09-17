Suspenden clases en FES Zaragoza por amenaza de artefactos explosivos
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Protección Civil de Iztapalapa realizaron una inspección en la facultad luego de que se reportaran amenazas de artefactos.
Durante la mañana de este miércoles 17 de septiembre de 2025, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza anunció que se suspenderían labores por amenazas sobre artefactos que podrían poner en riesgo a la comunidad estudiantil.
Suspenden clases en la FES Zaragoza
De acuerdo con un comunicado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Protección Civil de Iztapalapa realizaron una inspección en la facultad luego de que se reportaran amenazas sobre artefactos.
En la madrugada de este miércoles se recibió un mensaje anónimo donde se amenazaba con la instalación de artefactos
Ante dicha situación, las autoridades ordenaron la suspensión de clases para garantizar la seguridad de alumnos, profesores y personal administrativo.
¿Qué hacer ante amenaza de artefacto explosivo?
De acuerdo con el protocolo de artefacto explosivo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se actúa de la siguiente forma:
- Ubicación de paquete extraño
- Alerta al cuerpo de vigilancia
- Se evacua la zona
- Se acordona a un radio mínimo de 25 metros
- No se realizan transmisiones de radio ni celular a distancias menores a 50 metros
- Se da aviso al BLONAE, bomberos, policía
Posteriormente, en caso de considerarse falsa alarma se reanudan las labores con previa aprobación del BLONAE, bomberos y policía.
En caso de explosión se debe hacer lo siguiente:
- Tirarse al piso y acercarse a una estructura para protegerse
- Evacuar el lugar
- Las personas heridas, en medida de lo posible, hacer ruido para ser ubicadas
Teléfonos de emergencia en Ciudad Universitaria
- Auxilio UNAM: Directo 55561-61922, 55561-60967 Extensiones 55562-22430.
- CAE (Central de Atención de Emergencias) 55561-60523, extensiones 0914 y 0289.
- Servicios Médicos Urgencias 55562-20140 y 55562-20202
- Sistema de Orientación en Salud 55562-20127
- Protección Civil 55562-26556
- Línea de Reacción PUMA 55562-26464
- Bomberos 56161560 Extensiones 20565 y 20566
