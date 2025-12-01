Hoy no Circula lunes 1 de diciembre; estos autos se quedan en casa en la CDMX y el Edomex

El calendario Hoy No Circula es obligatorio para todos los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex), por lo que es importante que si eres un conductor nuevo, tomes en cuenta cuáles son los autos que no circulan este lunes 1 de diciembre de 2025.

Con las ocupaciones diarias es normal que se te pase cual es el día de la semana en el que te corresponde dejar tu auto en casa; por esta razón, en adn Noticias, te mantenemos al tanto del programa Hoy No Circula que está vigente los 365 días del año.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula en lunes?

El programa Hoy No Circula se mantiene operando de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que incluye las 16 delegaciones de la CDMX y 18 municipios conurbados del Edomex; sin embargo,a partir del 1 de julio de 2025, también aplica en 30 municipios más del Valle de Toluca.

El propósito del programa es la reducción de emisiones contaminantes en la región metropolitana, tanto del Valle de México como del Valle de Toluca, por lo que es indispensable que los automovilistas se mantengan al pendiente de los días en los que no les corresponde circular. Por ejemplo, en el caso de los lunes, los autos que no circulan son los que tengan las siguientes características:

Terminación de placa: 5 y 6

Color del engomado: amarillo

Holograma: 1 y 2

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/m6vujexDnF — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 30, 2025

Recuerda que el Hoy No Circula tiene el mismo horario todos los días: comienza a las 5:00 horas y acaba a las 22:00 horas.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Es importante mencionar que este programa de restricción vehicular no se aplica a absolutamente todos los autos, pues sí existen algunos coches que quedan exentos del Hoy No Circula, tales como:

Tractores agrícolas

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera

Motocicletas

Con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Eléctricos

Híbridos categoría I e II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico

Con matrícula de auto antiguo y/o clásico

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado

Cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente

Que porten Holograma “EXENTO”

Que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos

por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos Que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0” , por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos

, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos Que porten Constancia tipo “ Permiso Especial para Circular” , siempre y cuando transporten a personas con discapacidad

, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad Que porten Constancia tipo “Programas Especiales de Fuentes Móviles ” o “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros

” o “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros Que porten placas para personas con discapacidad

Que porten Pase Turístico Metropolitano , dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano

, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano Que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular

Que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación



Finalmente, recuerda que el único día en el que no se aplica el Hoy No Circula para ningún vehículo es el domingo; excepto si hay contingencia ambiental.

