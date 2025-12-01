China te paga la carrera: La beca que incluye matrícula, hospedaje y un sueldo mensual

México y China mantienen desde hace años una colaboración educativa que permite que estudiantes mexicanos cursen estudios en algunas de las universidades más prestigiosas de Asia.

Para el ciclo escolar 2026, el Gobierno de la República Popular de China abrió nuevamente su programa de becas internacionales, diseñado para apoyar a jóvenes que buscan aprender el idioma chino o cursar desde una licenciatura hasta estudios de posgrado en el país asiático .

¿Qué cubre la beca que difunde la SRE?

De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el beneficio cubre prácticamente todos los gastos: colegiatura, alojamiento en campus, seguro médico y una asignación mensual destinada a manutención.

Para muchos estudiantes latinoamericanos, este programa se ha convertido en una vía accesible para formarse en instituciones que destacan en investigación, tecnología, ingeniería y ciencias sociales.

Programas disponibles y duración de la beca

La convocatoria ofrece siete modalidades, según el nivel académico y los objetivos del aspirante:



Curso de idioma chino

Licenciatura: cuatro años

cuatro años Maestría : dos o tres años

: dos o tres años Doctorado : tres o cuatro años

: tres o cuatro años Especialidad y estancias de investigación: duración variable

Requisitos para aplicar a la beca en China

El programa acepta candidatos que dominen inglés o chino, dependiendo de la disponibilidad de cada universidad. Los niveles mínimos de idioma son:



Programas en chino (pregrado): HSK 3

(pregrado): HSK 3 Maestría y doctorado en chino : HSK 4

: HSK 4 Programa de idioma chino : sin nivel previo

: sin nivel previo Exentos : estudiantes con títulos previos obtenidos en China

: estudiantes con títulos previos obtenidos en China Cursos impartidos en inglés: IELTS 6.5 o TOEFL iBT 90

Registro paso a paso

La postulación se realiza en dos plataformas:



Entra a www.campuschina.org

SIGCA, el Sistema de Gestión de Cooperación Académica de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Ambos registros deben completarse para que la solicitud sea válida.

Documentos obligatorios

Los aspirantes deben preparar todos sus documentos en formato PDF. Entre los principales requisitos se encuentran:



Formatos oficiales de la SRE/AMEXCID

Pasaporte vigente

Certificados y títulos académicos

Kardex completo

Constancias de dominio de inglés o chino

Plan de estudios o proyecto de investigación

Dos cartas de recomendación

Documento de preadmisión de la universidad en China

Examen médico para extranjeros

Certificado de no antecedentes penales

Para áreas artísticas se solicitan portafolios y, en el caso de menores de edad, documentos del tutor legal en China.

Fechas y cierre de convocatoria

La plataforma estará disponible hasta el viernes 16 de enero de 2026 a las 13:00 horas (tiempo del centro del país). La recomendación es iniciar el registro con anticipación, pues el trámite requiere reunir múltiples documentos oficiales.

Para más información, los interesados deben consultar la convocatoria completa publicada por el gobierno chino y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

