Último video de la estudiante Kimberly Moya antes de desaparecer; CCH Naucalpan pide apoyo a la Fiscalía

La estudiante del CCH Naucalpan , Kimberly Hilary Moya González, de solo 16 años de edad, desapareció el pasado jueves 2 de octubre, luego de salir de su casa rumbo a un Centro de Fotocopiado cercano a su domicilio.

Tras su desaparición, su madre y familiares pidieron ayuda de la población para compartir su ficha de búsqueda y lograr que la joven pueda volver a casa sana y salva. No obstante, hasta el momento no se sabe nada acerca de su paradero. Lo único con lo que se cuenta es con videos de los últimos instantes de la estudiante del CCH Naucalpan , antes de desaparecer.

Familiares piden apoyo para hallar a estudiante desaparecida del CCH Naucalpan

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la estudiante del CCH Naucalpan, uno de los planteles de nivel bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), Kimberly Moya desapareció en la colonia San Rafael Chamapa, en el municipio Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, cuando se dirigía a sacar copias para realizar su tarea.

La joven de tez blanca, cabello castaño lacio, de 1.43 mts de estatura, vestía un pantalón gris, sudadera color verde, blusa de color verde y tenis color blanco con gris y azul claro. Tras el reporte de la desaparición, el viernes 3 de octubre, los familiares de la joven vecinos y amigos realizaron un bloqueo para solicitar ayuda para localizar a la estudiante del CCH Naucalpan.

Revelan últimos videos de Kimberly Moya antes de desaparecer

Cámaras de seguridad lograron captar los últimos instantes de Kimberly Moya antes de desaparecer. La joven efectivamente aparece caminando rumbo a un café internet ubicado en el Mercado Filomeno Mata, de la colonia San Rafael Chamapa, alrededor de las 15:00 horas. El lugar estaría ubicado exactamente entre la localidad de Los Aceites y la parada de El Pirul, a un lado del Boulevard Colosio, vialidad que conecta a Naucalpan con la Ciudad de Toluca.

Naucalpan,Estado de México.



Se pide ayuda para localizar a :



Kimberly Hilary Moya González, 16 años, vista por última vez el 2 de octubre en la colonia San Rafael Chamapa.



— FUCKPOLICECDMX (@FUCKCDMXPOLICIA) October 4, 2025

En el video que circula en redes sociales, se le ve caminando por la calle Filomeno Mata y, de acuerdo con una tía, la estudiante de la UNAM sí llegó a sacar sus copias, pero después nunca regresó a su casa.

En un segundo video, se puede ver a Kimberly saliendo del café internet y caminando con dirección suroeste. Después, se pierde su rastro.

CCH Naucalpan solicita apoyo a la Fiscalía Edomex para localizar a Kimberly Moya

Luego de cuatro días desaparecida, el CCH Naucalpan se unió a la petición de la madre de Kimberly Moya, para solicitar apoyo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), así como de las autoridades municipales y estatales, para que brinden apoyo en la búsqueda de la estudiante desaparecida.

Las autoridades del CCH Naucalpan indicaron en un comunicado que, desde el viernes 3 de octubre, se han mantenido en contacto directo con los familiares de Kimberly Moya.

Hasta el momento, las autoridades informaron que se encuentran realizando operativos coordinados entre Guardia Nacional y la Fiscalía mexiquense para dar con el paradero de la joven estudiante del CCH Naucalpan.

Naucalpan es uno de los municipios con mayor número de desapariciones en 2025

De acuerdo con datos de la organización civil Sin Filtros MX, a principios de 2025, el municipio de Naucalpan fue señalado junto a Ecatepec y Toluca como uno de los municipios con más reportes de personas desaparecidas en el Estado de México. El Edomex, a su vez, lideraba la lista a nivel nacional con 3,552 reportes entre enero y julio de 2025.