Anuncian cierre de tramo de la carretera México-Puebla durante varios días

La Secretaría de Infraestructura de Puebla informó que del 6 al 10 de octubre se cerrarán dos carriles de ambos sentidos de la carretera México-Puebla , en un horario de 10:00 de la mañana 6:00 de la tarde, por lo que pide a los conductores a tomar precauciones.

La carretera México-Puebla es una de las vialidades más importantes en México, pues es un corredor troncal clave que conecta dos ciudades más grandes del país. Comunica la región centro con el Golfo, facilitando el trasladado de mercancías de los Puertos de Veracruz y Tuxpan.

¿Qué tramo de la carretera se cerrará?



El cierre se realizará entre la Puerta 3 de la Volkswagen y Avenida San Lorenzo Almecatla por trabajos de imagen urbana en el camellón durante ocho horas. Ante ello, los conductores deben buscar otras alternativas o salir con anticipación.

📰 #InfraInforma | CIERRE VIAL DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE EN 2 CARRILES DE AMBOS SENTIDOS DE LA AUTOPISTA MÉXICO – PUEBLA ENTRE PUERTA 3 DE LA VOLKSWAGEN Y AV. SAN LORENZO ALMECATLA.

🚧 El @Gob_Puebla a través de esta dependencia realiza trabajos de imagen urbana en el camellón.… pic.twitter.com/MDRft5AiMP — Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) October 6, 2025

Otras obras de remodelación en Puebla

Del 6 al 10 de octubre también habrá cierre parcial en la carretera a Tetela, entre Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu y calle Tulum con sentido a Tetela debido a trabajos de rehabilitación, en un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

🚧 #InfraInforma | CIERRE PARCIAL SOBRE CARRETERA A TETELA ENTRE BLVR. CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE TULUM CON SENTIDO A TETELA.



🗓️Del 6 al 10 de octubre

🕓De 8:00 a 18:00 horas



El @Gob_Puebla realiza trabajos de rehabilitación de esta vialidad, se exhorta a las y… pic.twitter.com/PJP3GUisrt — Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) October 6, 2025

