Anuncian cierre de tramo de la carretera México-Puebla durante varios días
Los cierres en la carretera se realizarán por obras de rehabilitación y se realizarán en carriles de ambos sentidos; durarán ocho horas durante varios días.
La Secretaría de Infraestructura de Puebla informó que del 6 al 10 de octubre se cerrarán dos carriles de ambos sentidos de la carretera México-Puebla , en un horario de 10:00 de la mañana 6:00 de la tarde, por lo que pide a los conductores a tomar precauciones.
La carretera México-Puebla es una de las vialidades más importantes en México, pues es un corredor troncal clave que conecta dos ciudades más grandes del país. Comunica la región centro con el Golfo, facilitando el trasladado de mercancías de los Puertos de Veracruz y Tuxpan.
Aumentan casos de inseguridad en la autopista México-Puebla
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
¿Qué tramo de la carretera se cerrará?
El cierre se realizará entre la Puerta 3 de la Volkswagen y Avenida San Lorenzo Almecatla por trabajos de imagen urbana en el camellón durante ocho horas. Ante ello, los conductores deben buscar otras alternativas o salir con anticipación.
📰 #InfraInforma | CIERRE VIAL DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE EN 2 CARRILES DE AMBOS SENTIDOS DE LA AUTOPISTA MÉXICO – PUEBLA ENTRE PUERTA 3 DE LA VOLKSWAGEN Y AV. SAN LORENZO ALMECATLA.— Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) October 6, 2025
🚧 El @Gob_Puebla a través de esta dependencia realiza trabajos de imagen urbana en el camellón.… pic.twitter.com/MDRft5AiMP
Otras obras de remodelación en Puebla
Del 6 al 10 de octubre también habrá cierre parcial en la carretera a Tetela, entre Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu y calle Tulum con sentido a Tetela debido a trabajos de rehabilitación, en un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
🚧 #InfraInforma | CIERRE PARCIAL SOBRE CARRETERA A TETELA ENTRE BLVR. CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE TULUM CON SENTIDO A TETELA.— Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) October 6, 2025
🗓️Del 6 al 10 de octubre
🕓De 8:00 a 18:00 horas
El @Gob_Puebla realiza trabajos de rehabilitación de esta vialidad, se exhorta a las y… pic.twitter.com/PJP3GUisrt
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.