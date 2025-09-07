¿Necesitas dinero? Estos son los requisitos para solicitar un apoyo Bienestar de 200 mil pesos en Edomex

Si vives en el Estado de México (Edomex) y tienes en mente un negocio para el que requieres capital, entonces te urge hacer tu registro al nuevo programa del Bienestar llamado Fomento Cooperativo 2025 que brinda un apoyo económico de 200 mil pesos.

Este programa tiene la finalidad de ayudar a los mexiquenses de entre 18 y 64 años de edad que estén desempleados y que tengan un negocio en proceso o estén interesados en formar una cooperativa a concretar su empresa, para mejorar su situación económica. Te contamos los detalles.

¿Qué es el programa de Fomento Cooperativo 2025?

El programa de Fomento Cooperativo 2025 tiene la finalidad de ayudar a las personas que deseen crear una cooperativa o un negocio dentro de los siguientes giros:

Artesanías

Talleres de oficios

Turismo

Reciclaje

Taller de reparaciones

Agroindustria

¿Quiénes pueden solicitar un apoyo económico de hasta 200 mil pesos?

Este programa social está dirigido a los emprendedores mexiquenses mayores de 18 años que se encuentren sin empleo o tengan un subempleo, pero estén interesados en hacer crecer sus negocios. De esta manera, el gobierno busca contribuir a la reducción de la brecha social en 125 municipios que conforman el Edomex. El programa cuenta con tres tipos de apoyo:

Asesoría : Los beneficiarios del programa recibirán asesoría para la integración , formación y constitución de su cooperativa.

: Los beneficiarios del programa recibirán , formación y constitución de su cooperativa. Constitución : La cooperativa recibirá apoyo para la constitución ante la Secretaría de Economía, INAES, SAT e IFREM.

: ante la Secretaría de Economía, INAES, SAT e IFREM. Apoyo económico: El apoyo consiste en un monto de 200 mil pesos que se entrega por única ocasión.

Los beneficiarios pueden aplicar el apoyo económico en:

Mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta

Materia prima previamente autorizada por el área operativa

Adaptación de locales

Los que autorice la instancia normativa

Requisitos para aplicar al apoyo económico de 200 mil pesos en Edomex

Un mínimo de cinco personas por proyecto

Proyecto de actividad productiva, en el ámbito territorial del Estado de México

Llenar el Formato de Solicitud de Asesoría para la Constitución de una Sociedad Cooperativa

Requisitar el Formato de Designación y Autorización del Representante Legal

Tener el Formato Carta Compromiso de Asistir a las Actividades del Programa Básico Formación Cooperativa

Obtener el Formato Carta Compromiso para la Comprobación Fiscal

Fechas de registro a programa de Fomento Cooperativo 2025

Es muy importante que tomes en cuenta que el registro se realiza únicamente del 8 al 12 de septiembre de 2025. El registro se puede realizar en 10 oficinas regionales de empleo del Edomex.

Si estás interesado en formar tu cooperativa, no pierdas tiempo y realiza tu registro en las direcciones que encontrarás en este ENLACE . Solicita el apoyo económico de 200 mil pesos y crea un negocio próspero en Edomex.

