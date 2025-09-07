¿Necesitas dinero? Estos son los requisitos para solicitar un apoyo Bienestar de 200 mil pesos en Edomex
Estas son las únicas fechas para solicitar el apoyo para mexiquenses de entre 18 y 64 años que cuenten con algún negocio en proceso o deseen crear una cooperativa.
Si vives en el Estado de México (Edomex) y tienes en mente un negocio para el que requieres capital, entonces te urge hacer tu registro al nuevo programa del Bienestar llamado Fomento Cooperativo 2025 que brinda un apoyo económico de 200 mil pesos.
Este programa tiene la finalidad de ayudar a los mexiquenses de entre 18 y 64 años de edad que estén desempleados y que tengan un negocio en proceso o estén interesados en formar una cooperativa a concretar su empresa, para mejorar su situación económica. Te contamos los detalles.
Lista de universidades que participan en el registro de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro en septiembre
¿Eres alumno de universidad? Te decimos cómo puedes saber si tu escuela es considerada prioritaria para el programa de becas Benito Juárez para el nivel licenciatura.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
¿Qué es el programa de Fomento Cooperativo 2025?
El programa de Fomento Cooperativo 2025 tiene la finalidad de ayudar a las personas que deseen crear una cooperativa o un negocio dentro de los siguientes giros:
- Artesanías
- Talleres de oficios
- Turismo
- Reciclaje
- Taller de reparaciones
- Agroindustria
¿Quiénes pueden solicitar un apoyo económico de hasta 200 mil pesos?
Este programa social está dirigido a los emprendedores mexiquenses mayores de 18 años que se encuentren sin empleo o tengan un subempleo, pero estén interesados en hacer crecer sus negocios. De esta manera, el gobierno busca contribuir a la reducción de la brecha social en 125 municipios que conforman el Edomex. El programa cuenta con tres tipos de apoyo:
- Asesoría: Los beneficiarios del programa recibirán asesoría para la integración, formación y constitución de su cooperativa.
- Constitución: La cooperativa recibirá apoyo para la constitución ante la Secretaría de Economía, INAES, SAT e IFREM.
- Apoyo económico: El apoyo consiste en un monto de 200 mil pesos que se entrega por única ocasión.
Los beneficiarios pueden aplicar el apoyo económico en:
- Mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta
- Materia prima previamente autorizada por el área operativa
- Adaptación de locales
- Los que autorice la instancia normativa
¡Atención beneficiarios! Los documentos que te van a pedir en la visita domiciliaria de Vivienda para el Bienestar
¡Prepárate! La visita domiciliaria comenzará pronto y es importante que cuentes con la documentación completa para continuar con el proceso de tu nueva vivienda.
Requisitos para aplicar al apoyo económico de 200 mil pesos en Edomex
- Un mínimo de cinco personas por proyecto
- Proyecto de actividad productiva, en el ámbito territorial del Estado de México
- Llenar el Formato de Solicitud de Asesoría para la Constitución de una Sociedad Cooperativa
- Requisitar el Formato de Designación y Autorización del Representante Legal
- Tener el Formato Carta Compromiso de Asistir a las Actividades del Programa Básico Formación Cooperativa
- Obtener el Formato Carta Compromiso para la Comprobación Fiscal
Fechas de registro a programa de Fomento Cooperativo 2025
Es muy importante que tomes en cuenta que el registro se realiza únicamente del 8 al 12 de septiembre de 2025. El registro se puede realizar en 10 oficinas regionales de empleo del Edomex.
Si estás interesado en formar tu cooperativa, no pierdas tiempo y realiza tu registro en las direcciones que encontrarás en este ENLACE . Solicita el apoyo económico de 200 mil pesos y crea un negocio próspero en Edomex.
adn40 Siempre Conmigo.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.