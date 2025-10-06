Buscan a Kimberly Moya, estudiante del CCH Naucalpan desaparecida
Kimberly Moya desapareció el 2 de octubre en el Estado de México; una cámara de seguridad la captó saliendo de un café internet después de sacar copias.
Kimberly Moya, de 16 años salió de un café internet después de sacar copias para su tarea, pero ya no regresó a casa, lo que provocó la movilización de sus familiares y seres queridos.
Fue captada por última vez sobre la calle El Pirul en el paraje conocido como Los Aceites
La familia realizó bloqueos para exigir su aparición con vida