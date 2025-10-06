Buscan a Kimberly Moya, estudiante del CCH Naucalpan desaparecida

Kimberly Moya, de 16 años salió de un café internet después de sacar copias para su tarea, pero ya no regresó a casa, lo que provocó la movilización de sus familiares y seres queridos.

Fue captada por última vez sobre la calle El Pirul en el paraje conocido como Los Aceites

La familia realizó bloqueos para exigir su aparición con vida

